假好心幫修自行車卻伸出「一陽指」還搶錢　女移工泣：希望他坐牢

▲宜蘭游姓男子，指侵女移工還強錢，女移工泣：「希望他坐牢」。（ET 示意圖）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭游姓男子見女移工單車落鏈，假好心要幫修車，卻將人載到偏僻處，以手指性侵得逞，還把女移工皮包內的錢全拿走，庭訊時女移工泣：「希望他坐牢」。行徑相當惡劣游男因強制性交、搶奪等罪，被宜蘭地方法院判4年2個月。

判決書指出，2018年10月5日，游男經宜蘭某工業區，見一名女移工腳踏車故障假好心要幫修車，將人載到鄰近腳踏車店詢價，事後再以要另找友人協助載送腳踏車為由，將人載到海邊。

游男並向女移工說「妳很漂亮，我很喜歡妳」，女移工發覺不對勁，游男不斷安撫「台灣是很安全的地方，你很安全」，女移工急下車，游男駕車尾隨，將女移工強制拉上車上，並脫下女移工褲子，以手指性侵得逞。

女移工為保命，驚恐拿500元給游男，未料游男竟搶走錢包內1千610元，駕車揚長而去。

偵查、審理時，游男坦承親吻女移工，及撫摸大腿、內褲等，因女移工強烈反抗，才停作，並無指侵。另，因車門把手受損，才比出1、5手勢，要女移拿出1千500元。

游男說詞不被但宜蘭地院採信，認為游男假藉好意要幫女移工修車，卻載到人煙罕至處以手指性侵，事後還強取女移工財物，惡性甚鉅，使女移工對台灣社會信賴消失殆盡，兼衡游男高中畢業、從事吊車工作等狀況，判游男4年2個月。

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