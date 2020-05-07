13吋蘋果新款Macbook Pro與Air跟微軟Surface book 3比一比

特約記者洪聖壹／綜合報導

隨著intel公司推出第十代處理器之後，各家筆電廠商也開始更新全新的電腦產品線。對此，蘋果公司5月初在Macbook Pro當中額外提供了第十代處理器i7版本。上週也更新了Macbook Air。而微軟公司則睽違2年更新了Surface Book產品，從規格來說，Surface Book 3推出之後，直接面對Macbook Pro跟Macbook Air夾攻，究竟該怎麼選，本篇特別整理了三款產品來比一比，提供給讀者參考(依照產品筆畫順序排列)。

Apple Macbook Air 2020

蘋果今年4月才剛更新過的Macbook Air，配備13.3 吋Retina顯示器，用的是 IPS 面板；解析度2560 x 1600 Pixels，今年的款式都多了Touch ID指紋辨識，方便安全的付款下單。

更新的版本主要是新加入intel第十代Core i處理器，最高階版本可以訂製4 核心 Intel Core i7, 1.2GHz處理器，這顆處理器支援高達 8MB L3 快取，標配8GB 3733MHz LPDDR4X 記憶體，而且硬碟空間也從之前128GB起跳，現在改為256GB起跳，最多可以選擇2TB的 SSD，鍵盤也從以往的蝶式鍵盤，改為現在的剪刀鍵盤（Magic Keyboard巧控鍵盤），而且還提供三向麥克風收音、杜比立體聲播放，加上Air輕巧（重量1.29公斤）的特性，整體來說可以算是部落客福音，唯一的考量是Thunderbolt 3只有兩個，售價只有31,900元起。

Apple Macbook Pro 2020

繼於去年11月以16吋MacBook Pro取代15吋MacBook Pro後，蘋果更新了13吋的MacBook Pro，並且同樣換掉蝶式鍵盤，改為廣受好評的Magic Keyboard剪刀式鍵盤，並且保留Touch Bar 跟 Touch ID 的配置，而且，終於讓實體Esc鍵回歸。

規格方面採用intel全新推出的第8代 / 第10代 4核心 Core i5 / i7 處理器，13吋 MacBook Pro最高可以配置 32GB RAB，官方數據指出，4核心Macbook Pro 13整體速度比上代雙核心版本快約2.8倍。而新的 Intel Iris Plus 圖像處理亦比上代Macbook Pro快80%。I/O方面，兩側維持各兩組Thunderbolt 3。

儲存空間方面，採用最高讀取速度3.0GB/s 的SSD硬碟，最低版本就是256GB，高配可以選4TB。13吋MacBook Pro根據處理器與儲存空間有3種主要規格，配備1.4GHz 4核心處理器與256GB儲存空間的售價為41,900元。配備1.4GHz 4核心處理器及512GB儲存空間的版本為台幣47,900元，配備2.0GHz 4核心處理器及512GB儲存空間的版本為台幣57,900元。

Surface Book 3

微軟公司睽違2年更新的新款 Surface Book 3，提供了13.5吋、15吋兩種版本，保留特殊鏈條設計，讓觸控螢幕跟鍵盤底座可以輕易拆分、轉向，藉此變更成筆電模式、平板模式，而且支援 Surface Pen、Surface Duo 等配件，大幅提升微軟歷年來所強調的「生產力」，從這角度出發，蘋果僅有iPad Pro可以對抗，上述兩款Macbook系列反而都還做不到。

產品規格方面，13.5 吋的 Surface Book 3 可以選擇內建 Iris Plus 顯示晶片的 Intel Core i5-1035G7，或是更高階一點的i7-1065G7 搭配 GeForce GTX 1650 Max-Q 的組合。

而 15 吋的 Surface Book 3 則是有 i7-1065G7 搭配 GTX 1660Ti，而升級選項更高階的 NVIDIA Quadro RTX 3000，最高階可以用到32GB RAM，並且比上一代更快的SSD硬碟，整體規格來說可能比新款Macbook Pro還差一些，但是比Macbook Air強很多。

再來看售價，Surface Book 3 目前還沒有台灣上市情報，美國預計5月21上市，13.5吋的8GB+256GB版本價格1600美元起（約台幣4.8萬），15吋版本售價2300美元起（約台幣6.9萬）。

小結：

從2019年至今，蘋果接連更新了多款Macbook產品，Macbook Air、Macbook Pro都默默的提供入門版跟進階版，針對2-in-1策略，蘋果直接拿出iPad Pro當擋箭牌，雖然系統不同，但是產品線相當齊。

雖然從規格取向來看，Macbook Air確實是比Macbook Pro差一階，但是價格也差了一截。同樣是13.3吋的話，高階版本的Macbook Air跟入門版的Macbook Pro，價格一樣，這方面跟往年策略相同，消費者可以選擇入門版的Macbook Pro感受一下Touch Bar，但如果沒這個需求，其實高階版本的Macbook Air的 CP 值會更好。

姑且不談Surface Go 2，對比調整之後再出發的Surface Book 3，雖然看起來是比起Macbook Air來得吸引人一些，但是價格方面反而沒那麼有競爭力，而且規格上也沒到差異相當大。而對於高階產品需求高的用戶來說，很難會因為Surface Book 3 的方便度就從Macbook Pro跳槽過去。

話說回來，Surface book 在使用上的多元性確實是比較高，讓許多人不用另外帶平板出門，唯一要考量的，可能也就是微軟雲端跨平台支援的方便性。

當然，這些都是記者初步針對規格、跟過去使用經驗所下的初步結論，或許在實際使用過之後，可能有另外的想法，所以還是建議讀者等產品上市之後，實際前往門市體驗一下、感受一下，再來考慮是否入手嚕～