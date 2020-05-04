▲Apple iPhone SE第2代實測上篇：更強的日夜拍與iPhone 8的手感。（圖／記者洪聖壹攝，實測影片上傳中，稍晚更新）

特約記者洪聖壹／綜合報導

先前國內外許多測試平台拿iPhone SE（第二代）拆機，發現全機零件幾乎都可以更換，就是主鏡頭不行，趁著五一連假，記者特別拿了iPhone SE（第二代）大致體驗了一下，由於篇幅過長，因此分成上篇與下篇，上篇主要講外觀跟拍照，下篇主要談的是性能、充電。

▲Apple iPhone SE因為只有4.7吋，無論男女或者學生，一手可以掌握。（圖／記者洪聖壹攝）

由於評測考量的可變因素，記者認為除了拍照效能，手機的外觀跟拍照效果息息相關，因此外觀跟拍照會放在一起。iPhone SE第2代雖然尺寸是4.7吋，但是大小上比iPhone 11 Pro跟iPhone Xs、iPhone X略小，而且因為採用鋁合金中框搭配雙鏡面玻璃的關係，重量只有148克，所以幾次體驗下來，操作手感跟拍照效果都不如這些旗艦機來得好，但是相較iPhone 8來說，不管外觀、大小、還是重量，兩者都差別不大，是最好被拿來作為比對的對象。

▲Apple iPhone SE第2代因為採用鋁合金中框搭配雙鏡面玻璃的關係，重量只有148克。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone SE第二代白色款比iPhone X（左）還白，拿起來更強調logo。（圖／記者洪聖壹攝）

在拍照方面，第二代iPhone SE配備全新的1200萬畫素廣角鏡頭，這顆主鏡頭其實主要是要搭配A13 Bionic所支援的圖像API所設計，所以是原本iPhone 8鏡頭組不能取代的。

▲iPhone SE配備全新的1200萬畫素廣角鏡頭組。（圖／記者洪聖壹攝）

順帶說明一下，這個圖像API，主要支援新一代智慧HDR、六種人像光效、語意渲染（Semantic Rendering）等iPhone旗艦機最新的技術，當中的這個語意渲染，其實是目前Apple公司最新的智慧拍照演算方法，主要為iPhone 11系列所用，可以讓鏡頭辨識拍照的對象是風景、物品還是人物，然後給予最佳化調整。以人像拍攝來說，當用戶在拍照時偵測到人頭，手機就會辨識皮膚、頭髮、眉毛，然後以不同的形式最佳化拍照效果，從而創建出好看的人像照片，而且即使是前面的700萬畫素自拍鏡頭也能支援，但是在這幾天，自拍樣張只有幾張，下面大致提了一張人像照片作為代表給讀者參考：（圖／原圖直出，記者洪聖壹攝）

這次主要談主鏡頭，在規格方面，iPhone SE第2代主鏡頭最高拍攝畫素為1200萬畫素，不過光圈非常不夠用，只有ƒ/1.8，鏡頭是六枚鏡片組成的廣角鏡，上方覆蓋藍寶石玻璃，但是支援光學防手震，旁邊還有一顆自然光補光燈（True Tone LED），加上上述的圖像API，整體拍照功能、錄影效果都有明確提升，下方提供一些拍照樣張給讀者參考：

▲單鏡頭演算的正常光源人像照，得到非常滿分的效果。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視原圖）

▲一般室內日光燈拍出來的效果也相當好，而且可以進後製調整光圈大小。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視原圖）

▲這張是下午拍攝，光影跟金屬基本上跟眼睛看到的差不多。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視原圖）

▲這張刻意在隧道拍攝，明亮對比算是精準不失真。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視原圖）

▲記者刻意裁切，可以發現隧道外並沒有過曝，景色還看得清楚。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視裁切后原圖）

▲▼分享一張戶外夜拍圖片，在高亮度的抑制效果還是有差。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視原圖）

▲在微逆光正常拍攝金屬，細節清晰可見。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視原圖）



▲在大逆光的前提下拍攝金屬，效果也不差。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視原圖）

▲這張也是下午拍攝，可以看一下輪拍、車子上的髒污等細節，成像很自然。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視原圖）

▲這張是白天的室內照，自動對焦，即使最尾端還是過曝，室內細節還是很清楚。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視原圖）

▲這張是白天拍攝，可以看狗狗身上的毛、毛色都很清楚。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視原圖）

▲▼喜歡拍花的朋友，這兩張還原了自然花色，效果比多數手機都好很多。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視原圖）

▲商場室內實拍，實際看起來更清晰明亮，效果不是很理想。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視原圖）



▲商場夜間戶外實拍，這張高光抑制還可以，商店內部也稍微可以看到，但整體對比跟飽和不夠。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視原圖）

▲挑戰夜間複雜光源拍攝，整體色彩還原度還是不夠。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視原圖）

▲挑戰夜間複雜光源拍攝，整體色彩還原度還是不夠。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視原圖）

▲夜間櫥窗拍照成果同樣也是少了所見即所得的感覺。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可檢視原圖）

小結：錄影小鋼炮

以拍照的體驗上來說，第二代iPhone SE在室內、戶外光源充足的前提下，拍照效果直逼旗艦機產品，即便是後台輸出來看，畫面細節、飽和度、對比也調整得非常好，尤其人像拍攝也模擬得很自然。還有一點值得讚賞，這支iPhone在錄影效果方面並沒有因為是入門機而被閹割，基本上甚至比iPhone X還要好，這在現今直播、攝影盛行的前提下，這手機不管在拍攝還是剪輯上都很留長，基本上值得「錄影小鋼炮」的稱號。

缺點就還是太輕，手感沒有iPhone 11 Pro來得好，碰到低光源場合，必須要雙手輔助、腳架或者靠自拍桿來協助會比較好。此外，雖然可以透過5倍數位變焦拉近拍攝，但其實以現有的中階機來說，第二代iPhone SE沒有長焦鏡作為輔助，整體拍攝體驗上還是差了一點，有變焦考量的用戶，可能要在思考一下。

對於有換機需求的人來說，第二代iPhone SE雖然是以入門為主，但基本上已經比往年的手機產品都還要強大，尤其在效能跟能耗處理方面，這部分可以靜待下篇分曉。