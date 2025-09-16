　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17不能貼膜？品牌發文澄清　達人：還是可以貼

 ▲▼iPhone 17。（圖／取自蘋果官網）

▲iPhone 17。（圖／取自蘋果官網） 

記者葉國吏／綜合報導　

蘋果即將於19日推出全新iPhone 17系列，在開賣前夕，官方建議用戶不要給新機貼膜，理由與螢幕技術有關。此消息一出引發果粉瘋狂討論，部分保護貼品牌及3C達人紛紛跳出來說明，甚至提出反向建議，掀起一波貼膜是否必要的論戰。

蘋果表示，iPhone 17系列全新螢幕採用革命性的「7層抗反射鍍膜」，這種技術直接整合在螢幕表面，並非外加一層AR膜。因此，官方建議不要使用手機貼膜，避免干擾視覺效果。這項說明引來不少果粉的疑惑，有人擔心裸機使用是否會造成螢幕損傷。

針對此事，保護貼品牌imos在官網發文，指出蘋果的抗指紋塗層（AF）與抗反射塗層（AR）均存在，但AR塗層位於螢幕內部，最外層仍為AF塗層，並非裸機就能完全避免損傷。imos強調，螢幕塗層最容易受到刮傷或日常磨耗影響，裸機使用反而可能加速損壞，似乎間接打臉蘋果的建議。

▲Tim哥開箱iPhone 17 Pro。（圖／翻攝自臉書／3c有意思tim哥）

另外根據《TVBS》報導，3C達人Tim哥認為貼膜依然是可行的，但選擇正確材質非常重要。他建議果粉可以考慮使用Silicone膠材質的保護貼，既能減少對螢幕鍍膜的影響，又能提供額外保護。

09/14 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

iPhone 17

