Android 11 beta版本將於6月3日公開 5G應用、折疊螢幕與新應用

▲Android 11 beta確認將於6月3日公開。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

受到新冠疫情（COVID-19）影響，今年WWDC 2020跟Google I/O 2020都取消舉辦實體活動。Apple公司已經確認WWDC 2020將於6月22日公開，而往年Google會在開發者大會期間發表的新版Android系統，現在確認將於6月3日當天公開Android 11 beta版本。依照往例，除了部分Android陣營手機，到時Pixel 2、Pixel 3、Pixel 4，甚至即將發表的Pixel 4a也都有機會搶先獲得升級。

其實今年二月，Google已經公開了Android 11的開發者預覽版，針對新世代行動裝置需求，好比說為5G應用當中的Google Stadia雲端遊戲服務、影音串流等服務提供低延遲的解決方案，針對摺疊螢幕也提供專屬使用介面API，並且支援HEIF影像格式，同時升級Google神經網路API 1.3。

在使用介面方面，Android 11支援在通知欄彈出專用對話，主要支援對象可能就是Facebook Messenger，方法就是透過懸浮視窗，讓用戶可以在不離開畫面的前提下回覆訊息。另外，針對個人隱私，Android 11也有了新的作法，好比說新安裝App在存取個人訊息，好比說位置、麥克風等個人資安方面也做了升級，目的當然是希望確保用戶隱私不被App開發商長時間存取。在通話方面，透過AI的形式來阻止垃圾訊息，透過用戶同意，可以查看來電是來自聯繫人當中的某個人，還是外線。

根據官方公開的內容來看，這次的發表會將由Android副總裁Dave Burke來做介紹，並且將和產品總監Stephanie Cuthbertson一起舉辦技術講座，到時將會有一個現場問答的環節。

針對行動裝置，Apple公司已經明確把手表、平板跟手機切割，各自推出WatchOS、iPadOS跟iOS系統三大系統，但是系統跟系統之間也有相通，藉此提升使用者體驗跟黏著度。從這一點來看，Google公司的反應速度確實是慢一點，但是從創新的角度來看，每年Android系統跟使用者介面，向來都是走在創新道路上，而面對5G、AI跟新款行動裝置的應用，Android 11，將會帶來什麼改變，還是相當值得期待。