20男女總統套房「大戰5hr」…超狂畫面網嚇傻！業者「人全找到了」：求償6萬

▲桃園20多名男女入住汽車旅館辦生日趴，卻將垃圾、木桌椅等丟入浴池，業者氣炸求償。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者陳以昇、陳韻如／桃園報導

桃園一家汽車旅館總統套房23日遭到20多名男女惡搞、轟炸，木製沙發、桌子、啤酒、垃圾等全被丟進大浴池，讓業者相當憤怒。摩鐵經理表示，已聯繫上當時入住的客人，未來將會求償6萬元不等，而目前仍在協商當中，若是對方拒絕賠償，不排出將會赴警局報案。

據了解，預定該總統套房的是一名洪姓男子，預約套房要舉辦生日趴，而23日晚間9時許，大約有20名男女陸續進入房內狂歡，24日凌晨1時的退房時間一到，大夥還欲罷不能，還追加延長訂房1小時，直到凌晨2時許才離開。

▲浴池內的水被汙染得混濁，業者清理清到崩潰。（圖／記者楊熾興翻攝）

不過，當汽車旅館工作人員進入房內準備打掃時，映入眼簾的畫面讓他們全傻了眼，房內不論是垃圾桶、塑膠袋、紙箱、啤酒，甚至是木製的沙發椅、沙發墊、桌子等都被丟進長4公尺寬2公尺的浴池內，讓業者相當憤怒，準備向洪男等人求償。

《ETtoday新聞雲》記者實地採訪汽車旅館經理，他表示，目前已聯繫上洪男等人，而這些人也並未逃避及拒接電話，目前雙方還在協商賠償問題，損失金額初估是6萬元，而目前也尚未赴警局報案，但若對方拒絕賠償，才會採取行動。

▲業者事後聯繫入住男女，並商討賠償事宜，若對方拒絕賠償，將會赴警局報案。（圖／記者楊熾興翻攝）

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