約記者打麻將賭博被抓包！日檢察長引咎辭職退休金瞬間縮水800萬

▲安倍原本有意修改《檢察廳法》，將退休年限上調至65歲。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本前東京高等檢察廳檢察長黑川弘務日前被爆出，在緊急狀態期間與多名報社記者相打麻將賭博，遭到全國民嚴正撻伐，他21日引咎辭職。法務大臣森雅子在26日的眾議院法務委員會中就此事表示，由於黑川是因受到訓誡處分而自請辭職，提前退休，因此退休金將從原定的6700萬日幣（約新台幣1864萬元）縮減至5900萬日幣（約新台幣1641萬元）。

根據《產經新聞》報導，日本首相安倍晉三25日在記者會上證實，黑川弘務的退休金因受到訓誡處分將會縮減。法務大臣森雅子26日在國會表示，檢察長黑川弘務任職37年，如果按照原定計畫於8月退休的話，可以領到6700萬日幣的退休金，如今因爆出醜聞受到訓誡處分，退休金將減少800萬日幣（約新台幣222萬元）。

▲黑川弘務為安倍晉三的心腹 。（圖／路透）



現年63歲的前東京高等檢察廳檢察長黑川弘務20日被《週刊文春》爆料，與多名報社記者聚賭、打麻將，然而由於黑川是安倍眼前的大紅人，因此即使負責調查相關案件的法務省認為應該基於《國家公務員法》給予黑川「懲戒處份」，最後仍因官邸要求，只給予「訓誡處分」。

事實上，黑川原訂2月退休，但政府1月在內閣會議上將他的任期延至8月結束，更有望接任檢察總長。他和安倍關係密切，政府提案修改《檢察廳法》，欲將檢察官退休年齡自63歲提升至65歲，便被指是為黑川鋪路，破壞司法獨立。安倍已經因抗疫不力飽受批評，如今又出現黑川一事，料對他造成更大打擊。而黑川爆出大醜聞後，《檢察廳法》修正事宜也被迫停擺。

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