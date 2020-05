木村花被罵到輕生...日論壇5ch擬顯示使用者IP　台網友：PTT超前部署

▲網友爆料,5ch有意開始顯示全板的使用者IP。(圖/翻攝自5ch)



記者王佩翊/編譯

日本女子職業摔角手木村花2019年參加戀愛實境節目《雙層公寓》打開知名度,然而在爆紅的同時卻也深受網路霸凌折磨。她23日清晨被母親發現在家中輕生,震驚社會。就在木村花傳出死訊的幾日後,日本最大匿名網路論壇5ch營運方傳出,有意顯示全板的發文與留言者的使用者IP,試圖藉此改善網路霸凌的扭曲風氣。

5ch一名日本網友25日突然po出一則有關論壇管理員的討論內容,並擷取其中一名相關人士發言「Since there are too many scanner shock damages, I think about IP display on all plates.(有太多的網路誹謗與重傷言論,因此我考慮顯示出全板所有使用者的IP。)」引發大批網友討論。

多數網友贊同表示,「完全沒問題」、「會感到困擾的只有卑鄙的網路右翼,我一點也不覺得困擾」、「終於(顯示使用者IP),怎麼現在才開始」等。但也有反對派網友認為,「5ch的酸民比推特還少吧」、「問題(網路霸凌)應該是推特造成的,為何要扯進5ch」、「比起5ch,應該是社交網站的問題吧」、「地獄的開始」、「顯示使用者IP的話我就要轉移陣地了」。

對此,台灣PTT網友則認為,「ptt又領先了」、「PTT領先全球」、「ptt早就超前部屬(署)」等。但也有網友提出質疑認為,「台灣有顯示IP,還不是照常酸的很爽,有甚(什)麼好怕的」、「話說他們跑到SNS(社交網站)罵,5ch做樣子改了也沒用」。

