木村花被罵到輕生...日論壇5ch擬顯示使用者IP　台網友：PTT超前部署

▲網友爆料，5ch有意開始顯示全板的使用者IP。（圖／翻攝自5ch）



記者王佩翊／編譯

日本女子職業摔角手木村花2019年參加戀愛實境節目《雙層公寓》打開知名度，然而在爆紅的同時卻也深受網路霸凌折磨。她23日清晨被母親發現在家中輕生，震驚社會。就在木村花傳出死訊的幾日後，日本最大匿名網路論壇5ch營運方傳出，有意顯示全板的發文與留言者的使用者IP，試圖藉此改善網路霸凌的扭曲風氣。

5ch一名日本網友25日突然po出一則有關論壇管理員的討論內容，並擷取其中一名相關人士發言「Since there are too many scanner shock damages, I think about IP display on all plates.（有太多的網路誹謗與重傷言論，因此我考慮顯示出全板所有使用者的IP。）」引發大批網友討論。

▲木村花23日被發現在家中輕生。（圖／翻攝自Instagram／hanadayo0903）



多數網友贊同表示，「完全沒問題」、「會感到困擾的只有卑鄙的網路右翼，我一點也不覺得困擾」、「終於（顯示使用者IP），怎麼現在才開始」等。但也有反對派網友認為，「5ch的酸民比推特還少吧」、「問題（網路霸凌）應該是推特造成的，為何要扯進5ch」、「比起5ch，應該是社交網站的問題吧」、「地獄的開始」、「顯示使用者IP的話我就要轉移陣地了」。

對此，台灣PTT網友則認為，「ptt又領先了」、「PTT領先全球」、「ptt早就超前部屬（署）」等。但也有網友提出質疑認為，「台灣有顯示IP，還不是照常酸的很爽，有甚（什）麼好怕的」、「話說他們跑到SNS（社交網站）罵，5ch做樣子改了也沒用」。

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