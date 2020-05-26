維持零本土到6/7「中職全面開放入場」　陳時中：不做人流管制！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，日前中職開打，也率先開放有限民眾入場，由於台灣已經連續44天沒有本土病例，中央流行疫情指揮中心也宣布要鬆綁國內管制，今（26）日在記者會上表示，若到6/7還可以維持本土零確診，就不再限制中職觀眾入場，不做人流管制，指揮中心也不干涉。

行政院院長蘇貞昌26日召開疫情趨緩後各項防疫措施相關解禁會議。蘇貞昌表示，因應疫情趨緩，各國陸續宣布適度解封，台灣雖然防疫表現佳，民眾的大部分生活並沒有受到影響，但是對於相關社交活動仍有限制。因此今天召集各部會商討各方面活動的鬆綁時機，希望做到政府一體、標準一致，各方面活動能有確定的指引。

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指揮官陳時中也在會議上表示，若到6/7時仍然可以維持本土零確診，將是第四個14天潛伏期零本土病例，台灣可以說是非常安全。因此蘇貞昌也認同，若6/7仍零本土，將擴大開放國內民眾正常生活，不用等到端午節，但開放原則是「邊境風險嚴管，國內鬆綁」。

對此，也有民眾疑問弱6/7擴大開放國內，中職是不是就不限制入場人數？副指揮官陳宗彥直言，原則上就是不做人數的限制，中職聯盟也會另外擬定不限人數的計畫給指揮中心。陳時中也接著強調，到時就不會強制做人流管制，每個單位或主管事業有個別考慮也不會干涉。

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