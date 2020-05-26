瞄準手遊玩家　realme X50 Pro玩家版亮相

▲realme X50 Pro玩家版。（圖／realme提供）

記者邱倢芯／台北報導

realme昨（25）日在中國市場發表了realme X50 Pro玩家版新機；這款新機是為了手遊玩家所打造的高性能旗艦產品，其採用了高通S865處理器，內建LPDDR5記憶體，並首次搭載了UFS 3.1快閃記憶體儲存；realme認為，這三者所組成的「性能黃金組合」，具有目前5G旗艦手機性能的最高水準。

realme X50 Pro玩家版採用了6.44吋Super AMOLED螢幕，支援90Hz的高刷新率，以及180Hz的觸控採樣率，可讓遊戲介面更順暢。而在充電方面，realme X50 Pro玩家版搭載了65W SuperDart超級閃充，號稱35分鐘就可以充飽4,200 mAh電池，以滿足玩家對於電力的需求。

realme X50 Pro玩家版共有三種容量版本，分別是6GB+128GB（人民幣2,699元，約台幣11,300元）、8GB+128GB（人民幣2,999元，約台幣12,600元）、12GB+128GB（人民幣3,299元，約台幣13,800元）。配色有光速銀與幻影黑二種選擇。

而除了realme X50 Pro外，這次的發表會中也同步亮相了realme X50m機款，這款新機支援5G網路，採用了高通S765G，螢幕支援120Hz更新率，提供30W Dart閃充，並搭載前後6鏡頭模組，號稱是5G手機入門首選款。

▼realme X50m。（圖／realme提供）

除了手機產品外，realme也推出了AIoT新品，以及多款「潮玩單品」。包括realme Buds Q、realme Buds Air Neo、realme快充行動電源2、realme 30W Dart閃充行動電源和realme潮玩雙肩包等。不過這些新品目前僅在中國發表，台灣日後是否引進，目前尚未能得知。