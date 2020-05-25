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82歲婦忘了回家路！走6公里上快速道路　警助返家團圓

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▲警方接獲通報後立即前往快速道路上援救老婦，待查明身分後並將她送回家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方接獲通報後立即前往快速道路上援救老婦，待查明身分後並將她送回家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名邱姓老婦（82歲），日前中午獨自外出，因年邁失智一時忘了回家的路，一路走了將近6公里的路程，從龜山大橋旁走上了快速道路，車來車往的險象環生；警方獲報後前往援救，並用人臉辨識系統查出老婦身分，才安全將老婦人護送回家。

苗栗警察分局南苗派出所警員蔣嘉麒、柯浩勳表示，日前下午1時許接獲民眾報案，指稱在台72線快速道路上有一名身穿紅衣的老婦在路肩步行，請警方前往處理。員警獲報立即趕往報案人所指稱路段查看經沿途搜尋，果然發現1名老婦獨自在快速道路路肩行走，因來往車輛呼嘯而過險象環生。

▲警方利用人臉辨識系統查出老婦身分，再幫她協助順利返家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方利用人臉辨識系統查出老婦身分，再幫她協助順利返家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

員警立即將老婦帶上巡邏車載返勤務處所，因老婦年事已高，無法詳細陳述年籍資料，後經由人臉辨識系統及警政系統資料分析比對後，終於查出老婦身分及戶籍資料，遂將老婦帶返住處。

邱姓老婦兒子向警方稱，中午大約12時許，發現母親不在家中，心急如焚，自行騎機車在家中附近四處尋找，還是遍尋不著，正要到派出所報案請警方幫忙協尋之際，警方已將母親安全護送返家。原來老嫗從苗栗市家中步行5、6公里遠，從龜山大橋走上東西向快速道路，其子見母親安全無恙，終於卸下心中的憂慮，萬分感謝警方的幫忙，在最短時間內找回其母親。

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