國道自撞護欄翻滾打橫！男沒事下車待援…下秒遭計程車撞上「頭顱破裂」亡

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

國道3號南下154K苗栗通霄段14日凌晨5時許發生死亡車禍，一名張姓男子駕駛銀色自小客車，行經事故路段時因不明原因自撞內側護欄，導致車身翻滾、打橫停在中線道，張男幸未受傷，趕緊下車待援；不料因當下天色昏暗，張男才剛下車不久，旋即遭一輛計程車迎面撞上，當場頭顱破裂慘死。

▲國道3號154K處，凌晨發生死亡車禍，張姓男子遭撞當場慘死。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

苗栗縣消防局清晨5時07分接獲報案，趕抵時發現現場為2部自小客與1輛計程車連環追撞，其中一部轎車車內2名人員自行脫困，拒絕送醫；而計程車駕駛許女（52歲）右膝夾困、意識清楚，經救出後送往李綜合醫院治療；另現場還有一名男性駕駛倒臥路面，頭顱破裂、腦漿外溢明顯已經死亡。

初步調查，死者張姓男子凌晨時分駕駛銀色自小客車駛上國道，行經事故路段時突因不明原因擦撞內側護欄，車身旋即失去平衡翻滾、最後打橫停在中線車道；幸運的是，當下李男僅受到驚嚇並未受傷，因此他立即下車等待救援，孰料因天色過於昏暗，後方另部自小客反應不及先是撞上的張男座車，隨後許女駕駛的自小客車更是迎面撞上張男，導致其當場破頭慘死。

事故發生後現場一片狼藉，計程車、自小客毀損嚴重，車頭幾乎爛毀，現場路面零件碎片散落一地；但由於事故發生在清晨時分，車流量不大，並未造成回堵。目前確切肇事原因、責任歸屬，仍還有待警方深入調查。

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