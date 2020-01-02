主人寒冬猝死在床…「忠犬小黑」伴屍堅守　他破門悲情一幕超鼻酸

▲獨居老人猝死在床，忠犬小黑死守在旁邊。（圖／翻攝自苗栗縣警察局通霄分局）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣通霄警方2019年12月31日接獲苑裡鎮南勢里里長報案，指稱里內有一名年近70歲的獨居老翁失聯多日。警方趕到現場後與里長一起破門進屋查看，才發現老翁倒臥在床上已經氣絕多時，旁邊則是老翁生前飼養的5隻家犬，其中1隻小黑更守在主人身旁，堅決不肯讓任何人接近，畫面讓人看了相當鼻酸。

苑裡鎮南勢里里長張維廷表示，他常常到一名獨居張姓老翁的家中進行關懷，他2019年12月31再次前往老翁家敲門，等待許久一直都未獲老翁回應，只有聽見屋內傳出陣陣狗吠聲，他考量到近期氣溫驟降，擔心對方可能有意外，就趕緊打電話報警，希望警方能協助進屋找人。

▲小黑等5隻狗狗最後由動保所人員協助安置。（圖／翻攝自苗栗縣警察局通霄分局）

警方獲報後立刻趕赴現場並破門而入，發現老翁身體彎曲、趴臥猝死在床，經檢視現場跡證初步研判，可能已經往生超過12小時，而老翁飼養的5隻家犬一直伴隨主人身邊，其中一隻黑色忠犬更堅守主人身旁，並且以攻擊的方式阻止任何人接近，畫面讓員警看了相當感慨。

警方為了保護死者遺體，決定委請苗栗縣動保所人員到場協助，將小黑等5隻狗狗帶回收容所安置，接著聯繫老翁的遠房親屬處理喪葬事宜，至於老翁的詳細死亡原因仍待後續釐清。