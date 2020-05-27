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立院內政委員考察海基會　低頭看到這一箱「亮了」

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▲▼立法院內政委員會委員5月27日上午考察海基會。（圖／海基會提供）

▲立法院內政委員會委員對海基會內向陸配團購的鮮蚵感到好奇。（圖／海基會提供）

記者陳政錄／台北報導

受到新冠肺炎疫情和美中貿易戰衝擊，立法院內政委員會今（27）日上午考察海基會，並與台商座談，在稍早考察過程中，陳玉珍等立法委員發現海基會辦公室有一箱「鮮蚵」，引起大家好奇，經解釋才了解，這是海基會為了協助在台陸配家庭，自發團購的物品之一。

據了解，國民黨籍立委陳玉珍、林文瑞、葉毓蘭、林思銘，民進黨籍立委吳琪銘、湯蕙禎等新一任內政委員會委員，27日考察海基會、聽取簡報，視察聯合服務中心、緊急服務專線、會史館和辦公室等。其中，在參訪一樓的法律處辦公室時，發現辦公室有一箱鮮蚵，引起大家好奇。

▲▼立法院內政委員會委員赴海基會考察，圖為海基會秘書長姚人多（左起）、民進黨立委湯蕙禎、海基會董事長張小月、國民黨立委陳玉珍、民進黨立委吳琪銘、國民黨立委葉毓蘭、國民黨立委林文瑞。（圖／記者陳政錄攝）

▲立法院內政委員會委員赴海基會考察，圖為海基會秘書長姚人多（左起）、民進黨立委湯蕙禎、海基會董事長張小月、國民黨立委陳玉珍、民進黨立委吳琪銘、國民黨立委葉毓蘭、國民黨立委林文瑞。（圖／記者陳政錄攝）

海基會指出，這是法律處同仁向陸配陳女士採買，希望透過團購幫助陸配家庭。該名陳姓陸配在嘉義東石養蚵，從小出生大陸廣西，20歲以前從未見過大海，但嫁到台灣後，與夫家共同經營養蚵事業，還透過網路行銷，並推廣海蚵養殖體驗行程，「白水湖蚵學家」品牌逐漸闖出名號。

值得注意的是，因為疫情許多陸配除了生計受影響，還有很多家庭一度滯留湖北無法返台，因此在海基會等搭橋，順利搭乘包機返台後，有陸配也送來彰化家裡種的葡萄表達謝意，因為品質很好，海基會同仁還團購其葡萄。

▲▼立法院內政委員會委員5月27日上午考察海基會。（圖／海基會提供）

▲立法院內政委員會委員視察海基會。（圖／海基會提供）

海基會表示，本會一直與陸配姊妹保持連繫並聯絡感情，也用實際行動力挺她們。新冠肺炎期間，總計聽2600多通陳情電話，協助民眾搭乘包機及定時定點航班返台，共接回1400多位民眾。強調海基會是陸配的「後頭厝」（娘家），不論大小事都盡力協助、有什麼事請找海基會。

考察結束後，立法院內政委員會委員與台商代表和陸委會、海基會舉行座談會，就應對美中貿易局勢、疫情影響，520後政府兩岸政策、兩岸交流恢復問題進行討論，海基會方面董事長張小月、秘書長姚人多，以及陸委會主委陳明通均出席與會。

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