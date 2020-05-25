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香港洪瑞珍爆93人食物中毒　「正港的」怒駁：不同品牌

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▲洪瑞珍三明治南韓也開店。（圖／翻攝自洪瑞珍三明治南韓官網）

▲洪瑞珍三明治於2018年3月在韓國首爾設立海外第一家門市。（圖／翻攝自洪瑞珍三明治南韓官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

從彰化發跡的老字號三明治品牌洪瑞珍，是許多人喜愛的團購首選，甚至在2018年進軍南韓，至今展店數量已經破百間。不過，日前港媒爆出洪瑞珍在香港的分店「洪家手作」發生食物中毒事件，對此洪瑞珍在23日聲明指出，洪家手作」品牌與「洪瑞珍」品牌是兩家完全無關的品牌，更以侵害商標權指控洪家手作。

根據《香港01》報導，香港衞生防護中心在21、22日公布疑似洪家手作洪瑞珍三明治的食物中毒個案，截至25日為止，已經有93人涉及相關的懷疑食物中毒個案。

對此，洪瑞珍在臉書粉絲專頁「洪瑞珍三明治-創始店」澄清，洪家手作食物中毒事件與洪瑞珍創始店無關，該品牌長期在台灣與海外市場，企圖以商標、美術視覺、文案，以混淆方式企圖讓消費誤以為洪家手作就是洪瑞珍，長期以來造成洪瑞珍無數困擾。

洪瑞珍進一步強調，正版的洪瑞珍三明治分店今年8月才會進軍香港，自稱洪瑞珍二代的洪家手作品牌與洪瑞珍品牌絕無關係，其衛生食安責任也與洪瑞珍品牌無關，因為仿冒侵害洪瑞珍商標一事，造成眾多消費者及媒體混淆誤認，深感無奈。

洪瑞珍指出，其實早已經在2019年的10月澄清並提起告訴，無奈法律程序冗長，在法律判還公道前，只能任其以諸多不實言論混淆消費者，但現在公司已經取得《台灣智慧財產法院109年民暫抗字第一號》裁定：台灣洪家手作必須立即移除任何有關洪瑞珍相同或相似的商標，後續也期盼香港司法公平正義的判決結果。

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