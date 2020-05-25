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5小時「日環食」6/21登場！全台9縣市肉眼可見　下次要等近2世紀

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▲▼日環食。（圖／台北市立天文館）

▲日環食全台9縣市可見！錯過再等195年。（圖／台北市立天文館） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局天文站預報，6月21日全台9縣市能看見天文奇景「日環食」現象，全程歷時5小時48分鐘，約從上午11時46分開始，下午5時34分結束，錯過這次，下次台灣本島再見要等195年，相當於近2個世紀。台北天文館說明，台灣前一次見到日環食是8年前，當時為日出帶食，日環食將有5個重點過程，初虧、食既、食甚、生光到復圓結束。

氣象局天文站指出，6月21日發生的日環食現象，台灣中南部、東部等9縣市都能看得到，這次環食帶將橫跨台灣本島，從西到東，通過金門、澎湖北側、雲林南部、嘉義、台南北側、高雄北側、花蓮南側及台東北側，各地可見1秒至近60秒的環食景象，越靠近環食帶看到的時間越長，其它地區則可見到遮掩較大的偏食現象。

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▲▼日環食。（圖／台北市立天文館）

▲▼日環食。（圖／台北市立天文館）

▲▼日環食。（圖／記者許力方製）

▲日環食時間表。（圖／記者許力方製）

台北市天文館指出，本次日環食從非洲內陸至西太平洋，整個亞洲幾乎都在可見食的範圍，台灣位於環食帶上，全台食分皆超過0.92（月面掩入日面的視直徑比）。以台北為例，食分為0.937，可看到遮蔽日面達91.7%的日偏食，而中南部部分地區位在寬47公里左右的環食帶上，遮蔽日面可達97%以上，食分超過了0.99！

事實上，日食每年最多發生5次，最少會有2次；每百年平均發生236.7次；同一地區平均每3年可見一次日偏食，每300多年僅可見一次日全食。前一次台灣見到日環食，是在8年前的2012年5月21日，當時為日出帶食，觀測時間較不理想，下一次環食帶通過台灣本島的日環食，則要再等到195年後的2215年6月28日，已經「不是讀者有機會看到」了，一定要把握這次的機會。

天文館表示，下一次發生環食帶大範圍覆蓋台灣的日環食，可要等到將近200年之後的2215年，6月21日當天台北天文館也會舉辦日食觀測活動，歡迎全國民眾一同前來參與這次台灣的世紀盛事。

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