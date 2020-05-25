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百年奇景「日環食」最佳賞景點　嘉市攜手餐宿業者推好康

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▲迎接日環食，嘉市府邀集旅館業者優惠相贈。（圖／記者翁伊森攝）

▲迎接日環食，嘉市府邀集旅館業者推優惠吸引旅客到嘉觀光。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

百年難得一見天文奇景日環食將於6月21日夏至當天登場。又因新冠疫情逐漸降溫，嘉義市又是最佳觀賞地點，為了吸引更多天文迷，嘉義市飯店業者無不摩拳擦掌，有推出「觀日下午茶」、住宿優惠專案及多項與露天觀日有關的客製化服務。嘉市府觀光新聞處、旅館業者與市長黃敏惠，邀請全國民眾來嘉賞日。

▲迎接日環食，嘉市府邀集旅館業者優惠相贈。（圖／記者翁伊森攝）

▲迎接日環食，各飯店推下午茶及住宿優惠。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，「我們準備好了！」新冠肺炎疫情影響讓大家沉悶低迷，但百年難得一見的621日環食，嘉義市有最好的觀賞景點，只要抬頭仰望，就有機會見證「太陽月亮地球三星連線的日環食奇景」，這枚日環食是上帝賜與的金戒指，來嘉義市，抬頭賞日、伸手比天，上帝的祝福就在身邊。

▲迎接日環食，嘉市府邀集旅館業者優惠相贈。（圖／記者翁伊森攝）

▲迎接日環食，嘉市府邀集旅館業者推優惠好康吸引住客。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠說，位於環食帶的嘉義市，更要把握200年一次的機會，全程參與、紀錄、分享難能可貴的日環食！最關鍵的上帝金戒指「環食始、食甚、環食終」只有短短的一分鐘，如此寶貴天文奇景稍縱即逝，一定要記錄見證。

▲迎接日環食，嘉市府邀集旅館業者優惠相贈。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠更表示，南臺灣的陽光是天然的殺菌劑，嘉義市區內有上百公頃的公園綠地，最適合走出戶外郊遊踏青，這次活動有「五星級」的饗宴，也有「有省錢」(台語)的享受，歡迎大家呼朋引伴、闔家一起來嘉義市旅遊賞日環食。

觀光新聞處先前結合轄內旅宿業者們，推出「防疫用心、服務貼心、住的放心、玩得開心、消費安心、旅遊最暖心」6心旅遊外，更鼓勵業者們透過「旅宿+1」等研習充電課程，提升專業能量，一起迎接疫情之後的反彈行情。

為迎接6月21日夏至日環食的天文奇景，嘉義市共有15家旅館業者推出住宿或餐飲優惠專案共襄盛舉，例如：飯店高樓層(12-16F)、面西邊、附陽台的房型，可直接於房間內欣賞天文奇景；飯店頂樓的空中花園，觀賞日環食不用人擠人；另外還有業者加贈雙人英式下午茶，悠哉吃美食賞日環食；貼心附贈觀賞日環食的專業太陽濾鏡，讓各地天文愛好者歡喜來嘉觀賞日環食。

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