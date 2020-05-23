　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

621天狗食日！登花蓮六十石山賞奇景 「天空戒指」送身旁伴侶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼花蓮縣長徐榛蔚邀遊客6月21日當天，到六十石山將天空的戒指日環食摘給身旁伴侶。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚邀遊客6月21日當天，到六十石山將天空的戒指日環食摘給身旁伴侶。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮今年積極推廣「流星花蓮-2020天文旅遊系列活動」，尤其今年6月21日將有日環食天文奇景發生，縣府與富里鄉農會將在富里六十石山舉辦「花蓮日環食、穀舞金環喜」活動，包含日環食導覽解說、市集、鼓藝及馬戲團等精彩演出，縣長徐榛蔚在記者會上與農會總幹事張素華等人一同擊鼓，象徵趕天狗、趨吉避凶，要和民眾一同見證難得天文現象。

活動由富里具天文協會認證星空導覽資格的徐尉傑老師帶領民眾觀賞日環食奇景。因自古以來日食被稱為「天狗食日」，為不祥的象徵，富里鄉農會精心安排在地表演團體輪番上陣擊鼓，集眾人之力驅趕天狗，後續由戰嬿樂團、众擊坊、FOCA福爾摩沙馬戲團等精彩表演接力演出，代表災後雨過天青，祈求新冠肺炎疫情能快速平息。活動當天會舉辦市集並邀請當地小農展售在地農特產品，花蓮飯店及伴手禮業者也將展售天文限定商品。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚邀遊客6月21日當天，到六十石山將天空的戒指日環食摘給身旁伴侶。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼當地小農展售在地農特產品，花蓮飯店及伴手禮業者也將展售天文限定商品。

日環食奇景將於今年6月21日下午2點51分開始至5點26分結束，日環食帶將行經花蓮南區，在花蓮南區能完全觀察「日環食」全貌，日環食帶的中心線會經過花蓮富里鄉，當天的下午4點15分所發生的食甚，太陽幾乎被月球遮擋，僅剩一圈亮圈，在富里的上空可看到最美麗、最特殊的天象，下次發生環食帶大範圍覆蓋台灣的日環食，需要等到將近兩百年以後了。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚邀遊客6月21日當天，到六十石山將天空的戒指日環食摘給身旁伴侶。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，日環食是難得一見的奇景，錯過這次台灣的日環食，下次見到需要再等兩百年，歡迎全國遊客蒞臨花蓮，6月21日當天在富里六十石山將天空的戒指（日環食）摘給身旁伴侶。邁入後疫情時代，縣府規劃流星花蓮-2020天文旅遊系列活動，帶動地方觀光產業發展，將觀星體驗推廣至社會各界，未來相關課程也將向下延伸至國小，從小培養孩子接近大自然的美好。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚邀遊客6月21日當天，到六十石山將天空的戒指日環食摘給身旁伴侶。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為呼應環保政策，縣府呼籲民眾務必自備環保餐具，減少一次性的餐具使用，以友善大地的方式，享受大自然賦予的奇景。歡迎大家在最難得一見的一天、帶著最珍惜的伴侶和家人，一同感受這難得的天文景象及活動，並透過創意拍照留下最值得珍藏的一刻！

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
獨／新北鬧區驚見「燃料棒」　幅射超標高達3000微西弗
羅志祥7000字懺悔催情成功？周揚青爆悄刪「不復合留言」　網
畫面曝！碩士生偷拍她裙底　美女教師怒轉頭：你惹錯人了
大學生也能拿紓困金！教育部擬計畫補助
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

621天狗食日！登花蓮六十石山賞奇景 「天空戒指」送身旁伴侶

花蓮加強廢電池回收　廢棄醬油桶改裝成回收筒掛上資源回收車

里警啟動護老專案　單車安裝三段式LED光明燈…保平安

有條件解封！　彰化畢典、畢旅限師生參加

跨海投資要老父台灣匯款？　八德警急查證成功攔阻詐騙

花蓮首發旅遊媒合會獎勵帶團住宿　人數越多獎越多

影／雲林「橫行三兄弟」為搶六輕工程！　派小弟、熱褲妹1天4次給砂石車撞

台南市先進運輸系統新選項　「自動駕駛捷運系統」　

豪雨淹沒道路！駕駛「視線不佳」翻落排水溝...貨車快被水滅頂

觀音區忠富路彎道改善工程竣工　鄭文燦肯定議長邱奕勝力助多

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

下麵沒2分鐘就軟、我沒偷吃喔 諧音太鬧！是吃火鍋還是罵人？

睡覺也能減肥？5種方法睡好覺 千萬別報復性熬夜、睡前飲酒！

騎士轉彎摔車「重機突自動駕駛」 行駛1分鐘才停！網笑：被車拋棄

口罩國家隊女員工偷1萬4千片！一箱一箱扛走轉賣爽賺3萬下場慘

乩童安慰車禍女童...不忍心落淚 土地公上身保證：妹妹也會出院

621天狗食日！登花蓮六十石山賞奇景 「天空戒指」送身旁伴侶

花蓮加強廢電池回收　廢棄醬油桶改裝成回收筒掛上資源回收車

里警啟動護老專案　單車安裝三段式LED光明燈…保平安

有條件解封！　彰化畢典、畢旅限師生參加

跨海投資要老父台灣匯款？　八德警急查證成功攔阻詐騙

花蓮首發旅遊媒合會獎勵帶團住宿　人數越多獎越多

影／雲林「橫行三兄弟」為搶六輕工程！　派小弟、熱褲妹1天4次給砂石車撞

台南市先進運輸系統新選項　「自動駕駛捷運系統」　

豪雨淹沒道路！駕駛「視線不佳」翻落排水溝...貨車快被水滅頂

觀音區忠富路彎道改善工程竣工　鄭文燦肯定議長邱奕勝力助多

中職／連日大雨洲際場地不佳　兄弟、富邦23日比賽延賽

「竄出一條尾巴」她一拔牆壁就裂了　網驚曝生命力超強：房屋快不保了

11個懷孕徵兆，妳中了嗎？

露天座位超放鬆！南投新開唯美咖啡廳　乳酪藍莓水果塔太罪惡

什麼？入境不用14天隔離　大聯盟最新草案讓國際球員困惑

LIVE／防疫五月天今南下遊墾丁　指揮中心13:00說明

桃市府辦「羅馬競技生死鬥」鄭文燦遭疑：沒教皇允許還敢辦？　陳奕凱255字回應

運動員收入排行　大坂直美年收3740萬美元居女選手之冠

他和男友相愛30年「勇敢向前妻兒子出櫃」　#TaiwanCanLove全球看得到

台中最美庭園餐廳！猶如置身森林裡的用餐環境　2人就可吃無菜單料理

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

地方熱門新聞

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

怎麼了？鳳山男豪雨中「淡定洗頭」

豪雨淹沒道路！貨車駕駛「視線不佳」翻落排水溝

客死他鄉越女家報恩「有洋蔥」

即／高雄市3區域23日停班停課

台南市先進運輸系統新選項

俄羅斯珊珊獲永久居留　拍影片宣傳台灣

竹37鄉道掉落2巨石　公所封閉車道

協助救災車陷落道路大坑洞泡水報廢求償無門

豪雨狂炸鹽埕　議員：抽水機2度故障

桃市新任副市長、教局長上任　無縫接軌各項政策

解放基隆老屋再掀熱潮　罕見澡堂老屋神秘面貌曝

觀音區忠富路彎道改善工程　竣工通車

宜蘭嚴選優質農產品「天冰、天菜」　LINE線上買個夠

更多熱門

相關新聞

李泰伍、池善雨復合早有玄機？

李泰伍、池善雨復合早有玄機？

《夫婦的世界》最近播出第12集，劇情來到高潮，讓很多人大呼不可置信，而在先前的劇情中，池善雨的前夫跟小三不但結婚，兩人還有結婚戒指，不過仔細一看，這戒指竟然跟池善雨之前的結婚戒指出自同一牌，是否象徵著兩人真的愛情未了呢？讓人超級好奇。

戴上LV漁夫帽，擺脫無趣的穿搭

戴上LV漁夫帽，擺脫無趣的穿搭

發掘身旁伴侶的隱性優點！

發掘身旁伴侶的隱性優點！

百年難見「日環食」 　花蓮推天文旅遊

百年難見「日環食」 　花蓮推天文旅遊

錯過再等200年　6／21池上共賞「日環食」奇觀

錯過再等200年　6／21池上共賞「日環食」奇觀

關鍵字：

621天狗食日六十石山奇景戒指伴侶日環食

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

KTV驚見「包廂四腳獸」！44秒影LINE瘋傳

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

陳其邁奔高雄勘災！網讚：真市長回來了

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

Gogoro設計總監偷吃人妻…還要綠帽夫賠償百萬

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

起床「只有她聞到香味」男星曝隱藏涵義

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

學生北捷「自動間隔」　網感動推爆

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

24歲女星瞞家人上19禁節目　爸怒了

曾之喬爆有孕了！華研正式回應　

更多

最夯影音

更多
穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...
送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面