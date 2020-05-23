621天狗食日！登花蓮六十石山賞奇景 「天空戒指」送身旁伴侶

▲花蓮縣長徐榛蔚邀遊客6月21日當天，到六十石山將天空的戒指日環食摘給身旁伴侶。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮今年積極推廣「流星花蓮-2020天文旅遊系列活動」，尤其今年6月21日將有日環食天文奇景發生，縣府與富里鄉農會將在富里六十石山舉辦「花蓮日環食、穀舞金環喜」活動，包含日環食導覽解說、市集、鼓藝及馬戲團等精彩演出，縣長徐榛蔚在記者會上與農會總幹事張素華等人一同擊鼓，象徵趕天狗、趨吉避凶，要和民眾一同見證難得天文現象。

活動由富里具天文協會認證星空導覽資格的徐尉傑老師帶領民眾觀賞日環食奇景。因自古以來日食被稱為「天狗食日」，為不祥的象徵，富里鄉農會精心安排在地表演團體輪番上陣擊鼓，集眾人之力驅趕天狗，後續由戰嬿樂團、众擊坊、FOCA福爾摩沙馬戲團等精彩表演接力演出，代表災後雨過天青，祈求新冠肺炎疫情能快速平息。活動當天會舉辦市集並邀請當地小農展售在地農特產品，花蓮飯店及伴手禮業者也將展售天文限定商品。

▲▼當地小農展售在地農特產品，花蓮飯店及伴手禮業者也將展售天文限定商品。

日環食奇景將於今年6月21日下午2點51分開始至5點26分結束，日環食帶將行經花蓮南區，在花蓮南區能完全觀察「日環食」全貌，日環食帶的中心線會經過花蓮富里鄉，當天的下午4點15分所發生的食甚，太陽幾乎被月球遮擋，僅剩一圈亮圈，在富里的上空可看到最美麗、最特殊的天象，下次發生環食帶大範圍覆蓋台灣的日環食，需要等到將近兩百年以後了。

徐榛蔚表示，日環食是難得一見的奇景，錯過這次台灣的日環食，下次見到需要再等兩百年，歡迎全國遊客蒞臨花蓮，6月21日當天在富里六十石山將天空的戒指（日環食）摘給身旁伴侶。邁入後疫情時代，縣府規劃流星花蓮-2020天文旅遊系列活動，帶動地方觀光產業發展，將觀星體驗推廣至社會各界，未來相關課程也將向下延伸至國小，從小培養孩子接近大自然的美好。

為呼應環保政策，縣府呼籲民眾務必自備環保餐具，減少一次性的餐具使用，以友善大地的方式，享受大自然賦予的奇景。歡迎大家在最難得一見的一天、帶著最珍惜的伴侶和家人，一同感受這難得的天文景象及活動，並透過創意拍照留下最值得珍藏的一刻！

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