宿舍裡泡黑木耳！女子24hrs後食用　肝衰竭醫院病逝

▲女子食用黑木耳，引發急性肝功能衰竭，不幸身亡。（圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

黑木耳是生活常見的食物，不少家庭都會用黑木耳入菜。不過，大陸廣東東莞一名女子在公司的宿舍吃了黑木耳，竟然因此引發急性肝功能衰竭，不幸在醫院病逝。

綜合陸媒報導，這名女子今年34歲，日前在公司的宿舍用水泡黑木耳，經過24小時的時間，準備烹調享用，沒想到吃下肚後，開始出現噁心、乾嘔、排出黑便等症狀，讓家人趕緊將她送往東莞市中醫院治療。

▲女子吃黑木耳身亡，專家回應。（圖／翻攝陸媒）



入院沒多久，女子病況惡化，轉到重症加護病房搶救。女子的家屬考慮到高昂的醫藥費，只能將人接回來，送回老家治療。遺憾的是，經過搶救，女子仍因急性肝功能衰竭而去世。

經過化驗，專家在女子的血液、尿液中發現了米酵菌酸毒素，且血液中的含量特別高。對此，東莞市疾控中心公共衛生監測所副副所長杜濟民說明，黑木耳沒有毒素，但若泡在水裡太久，就有可能產生米酵菌酸、黃麴黴毒素等有害物質。

因此，杜濟民說明，若準備食用黑木耳，只要用冷水浸泡1到2小時，最常不要超過4個小時，「超過24小時我們就不要食用了。如果我們泡發之後的木耳觸摸起來有粘液感，或者是聞起來有異味，我們也不要食用。」

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