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磊山保經增設宜蘭分行！在地扎根　致力開創東台灣第一支「CIA500團隊」

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▲磊山保經於「宜蘭分行」舉行入厝，業務總經理林世德（左五）率眾執行長前來祝賀宜蘭分行執行長黃冠竣（左四）。（圖／磊山保經提供）

▲磊山保經於「宜蘭分行」舉行入厝，業務總經理林世德（左五）率眾執行長前來祝賀宜蘭分行執行長黃冠竣（左四）。（圖／磊山保經提供）

記者楊絡懸／宜蘭報導

磊山保險經紀人宣布在宜蘭羅東增拓「宜蘭分行」，預計成立東台灣第一支「CIA500團隊」，也將秉持一貫專業服務堅持，提供保戶量身訂做的風險規劃管理與在地便利性。

磊山保經宜蘭分行位處羅東鎮夜市商圈核心，附近交通便利、商業活絡、公設完善且政府機關密集，利於各項金融保險業務推展，並規劃舒適的金融保險洽談諮詢環境，也提供公益人文活動服務在地民眾。

宜蘭分行執行長黃冠竣表示，磊山決定將最好的團隊在宜蘭「從零開始打造」，並以成立東台灣第一支「CIA500團隊」為目標，提供在地保戶全方位金融保險服務。

磊山保經業務總經理林世德說，此分行將勢必成為宜蘭民眾的金融保險的「好厝邊」，秉持磊山保經圓滿人生的核心價值，竭誠地為東部民眾服務，歡迎在地居民對於任何金融保險都可前來諮詢洽談，體驗業界唯一以幸福為標準配備的保險經紀人公司。

以愛、責任、關懷為本質的保經公司，磊山保經表示，在專業上，透過保險提供客戶身心安頓的力量，從不同壽險公司中為客戶尋找最符合需求的商品，同時也善盡專業經紀人角色，為客戶爭取理賠權益；分行即將深耕宜蘭，也歡迎主動積極、願意學習，想要開創屬於自己事業的菁英夥伴加入磊山。

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