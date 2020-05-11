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「低利率環境恐將長期持續！」磊山保經攜手英國保誠人壽　搶攻分紅保單與退休市場

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▲▼示意圖,財經,存錢,豬公,儲蓄,投資,金融,財政,金幣,貨幣,存款,收益,經濟（示意圖／123RF）

▲壽險業者陸續開發出加強保障與重視退休計畫的保險產品。（圖／123RF）

記者楊絡懸／台北報導

磊山保險經紀人11日表示，特別與「分紅保單專家」英國保誠人壽合作，雙方致力從客戶的需求面出發，並洞察消費者對保險商品與服務的期待，以強調「客戶體驗至上」為最高原則下，共同合作開發保險商品「保誠人壽彩色人生外幣終身壽險」，願能為廣大保戶帶來全新的保險體驗。

由於磊山保經認同保險商品的未來趨勢將是以長期保障規劃和退休生活考量為主，因此運用既有的開發商品能力，與英國保誠人壽共同規劃出符合消費者對未來需求的保險商品，此專案正由磊山保經業務總經理林世德擔任開發總舵手，並輔以業界資深精算師同時也是執行副董事長黃金木、執行業務副總經理賴柏翰與鄭芳齡共同開發完成。

磊山保經業務總經理林世德表示，低利環境恐將長期持續，好的金融保險商品將更加難尋，宣告利率也有可能往下探底；為配合金管會「提高國人保險保障」政策，磊山保經長期洞悉保險市場脈動，已著手開發出加強保障與重視退休計畫的保險產品，以保本規劃讓保戶圓夢加速，更輔以穩定分紅讓保戶安心退休，規劃的保險商品是目前最符合市場期待與市場需求，與民眾一起迎戰未來低利率環境。

▲磊山保經業務總經理林世德（右）與英國保誠人壽業務總經理暨通路長孟子文（左）聯手合作。（圖／磊山保經提供）

▲磊山保經業務總經理林世德（右）與英國保誠人壽業務總經理暨通路長孟子文（左）聯手合作。（圖／磊山保經提供）

磊山保經執行業務副總經理賴柏翰也分析，保障性對於家庭規劃保險來說是最首要的一個部分，保險最大的功能就是保障，也就是用小資金購買足額的保障。因此，購買保險有先後順序，消費者首先會想要購買的商品為壽險、意外險、醫療險、防癌險、重大傷病險或失能扶助險等，這些都是最基本的保障，如果還有剩餘的資金，才會考慮再行購買儲蓄險、投資型保單等。

磊山保經執行業務副總經理鄭芳齡也指出，「保單現金價值」是民眾購買保險商品時會多加考慮的部分，簡單來說，現金價值就是「繳納保費扣除保險公司相關費用」，因為前期本金少、利息也少，扣除的成本費用多，所以扣除後剩餘的現金價值相對較低，但若商品能在保障上有較佳的優勢並同時有更加優化的現金價值，將是符合市場期待與市場需求的最佳壽險商品。

磊山保經說明，與英國保誠人壽共同研發的商品，是以照顧更多保戶及其家庭為研發初衷，另為求落實保險本質的最大效能，一開始即屏除獨家販售的選項，採取廣邀各壽險通路共同行銷，盼透過聯合通路共同推廣下讓更多保戶受益，成就更美好的圓滿人生。

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