「財富保值+傳承」策略曝光！保險專家：負債族經濟風險　可規劃高槓桿壽險

▲面對經濟環境劇變，保險專家認為，可透過「高槓桿型」壽險做好風險控管。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

面對新冠肺炎（COVID-19）病毒襲來，多數民眾關心疾病風險，也在意多元投資的不確定性，再加上近期定存利率首次跌破1%的情況下，該如何配置以追求財富保值與財富傳承，又能同時擁有保障？磊山保險經紀人表示，可考慮透過「高槓桿」壽險規劃，作好風險控管。

擅長協助客戶做資產保全、資產配置、稅務規劃、退休規劃的磊山保經資深副總經理張志強表示，大額負債族可透過「高槓桿保險」來保證20年時間的價值，才能在風險發生時，保全房屋與資產避免造成生活被過大改變。

張志強說，20年後的保險解約金，可選擇繼續增值至65歲，作為日後退休金使用；或讓壽險持續增值，傳承給予後代。

根據2020年台灣資誠會計事務所與中國信託，針對台灣3000萬元資產以上高端客群的「財富調研報告」，內容指出，台灣高端客戶最重視的理財課題依序是財富保值、財富增值、財富傳承等。

家族財富傳承常使用的方式，包括成立閉鎖型公司、家族信託、大額保單、遺囑、基金會等方式規劃，但台灣高資產客戶則喜愛透過高槓桿大額保單，作為財富保值及家族財富傳承。

▲磊山保險經紀人資深副總經理張志強。（圖／磊山保經提供）

張志強表示，當要保人與受益人非屬同一人之人壽保險及年金保險給付，死亡給付每一申報戶全年合計在3330萬元以下予以免計，加上身故理賠金取得時間快速，保險受益人及金額可按要保人期望的方式指定分配，不受特留份及民法遺產分配繼承順序規定，也可隨時變更受益人，在財富移轉中具有相當程度的控制力。

也就是說，此舉可降低失去控制權風險跟遺產糾紛，透過高槓桿壽險保單加上專業投資經理人管理分紅績效下，能同時達成資產配置、資產保全、資產分配等，讓家庭資產得以有效規劃，並能順利讓子孫擁有經濟基礎。

張志強認為，現今經濟環境「黑天鵝」訊息不斷，甚至可達一月數變之態，壽險與理財投資上如何正確避免風險，而不讓原有生活產生劇變，且又能對家庭甚至家族的未來有所期待，並在保值、增值、傳承三大規劃中，保全家庭或家族資產，對目前與未來的經濟環境而言，參考高槓桿型壽險規劃將是不錯的選擇。