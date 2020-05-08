「保障+財務」要超前部署！英國保誠人壽攜手磊山保經　合推20倍保障外幣終身壽險

▲保險公司認為，民眾可以趁年輕理財，做好風險規劃。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）爆發後，台灣防疫「超前部署」，許多企業啟動異地備援、居家辦公，提前做好準備，使防疫表現出色。英國保誠人壽表示，面對人生的風險也應「超前部署」，尤其在「保障」及「財務」2大方面做好準備，首先將保險保障買足，其次是趁年輕時選擇合適理財工具，善用時間複利效果，為未知的風險及退休生活作規劃。

英國保誠人壽表示，即使收入不多，也應盡早做好理財規劃，尤其在此經濟環境動盪之時，更應妥善管理資金分配，可善用「專款專戶」的方式，選擇高保障且能長期累積財富的理財工具。

為提供保戶更有利的商品，英國保誠人壽與磊山保險經紀人公司聯手，推出「保誠人壽彩色人生外幣終身壽險」，以較低保額門檻吸引年輕族群，繳費20年即享有終身保障，幫助保戶提早規劃將來。

▲英國保誠人壽與磊山保經攜手發表「彩色人生外幣終身壽險」。左起為，磊山保經執行副董事長黃金木、英國保誠人壽中介業務副總經理吳如雯、英國保誠人壽通路長孟子文、磊山保經業務總經理林世德、磊山保經董事長李佳蓉。（圖／英國保誠人壽提供）

英國保誠人壽指出，這張保單有「3大特性」，第一是高額保障，繳費期間內享有年繳保費20倍的高額壽險保障，且保額有機會透過分紅增值；第二是雙重紅利，自第11保單周年日起至110歲，有機會享有「增額分紅保額」及「額外分紅保額」的分配，逐年累積資產為將來做好準備；第三是分期給付與彈性資產傳承，設計保險金分期給付選擇權，保險金可定額給付受益人。

以30歲男性投保該商品為例，基本保險金額20萬美元，繳費20年，原始年繳保費4400美元，折扣後年繳保費美元4356元。除了終身享有壽險保障，自第11保單週年日起，有機會享有保單紅利，當被保險人保險年齡達110歲的保單周年日仍生存時，將可獲得祝壽保險金及假設紅利保額共計61萬7607美元。

英國保誠人壽說明，這張「彩色人生外幣終身壽險」保單是以「分擔風險、紅利共享」的設計理念，達到對現在生活的保障，確保保戶在未來退休規畫、資產傳承無虞。