豬腳小開爆出軌！破門見小三全裸藏棉被　大老婆以淚洗面求償百萬

▲大老婆帶著員警抓姦破門，見小三裸躺在棉被之內讓她氣壞。（圖／示意圖／達志影像）



記者陳豐德／新北報導

萬巒豬腳名店「安可盧」的第二代盧姓男子，2016年與妻子在加拿大結婚育有一子，不料妻子產後返台期間，盧男認識上前往打工度假的陳女，2人爆出愛的火花，還坦承「我愛上不該愛的人」背叛家庭；妻子氣得找徵信社抓姦，拍到盧男、陳女裸體處在一室，依侵害配偶權求償100萬元，新北地院認為2人已經超越普通男女的感情互動，判賠25萬元。

判決書指出，盧姓男子（43歲）與陳女（38）在加拿大認識，因為父親生病，妻子鄭女返回台灣照顧父親，不料盧男開始與陳女交往，成雙入對參加友人的聚會，107年底盧男還跟朋友坦承「我愛上不該愛的人」而背叛家庭，2019年妻子先是飛到加拿大去蒐證，拍到2人在陳女的租屋處相會。

等到2人搬回台灣後，甚至同住在新北市板橋區，鄭女大手筆請徵信社跟監，不只拍到2人在捷運站十指相扣牽手，去年7月還報請警察抓姦，進入租屋處內撞見盧男上身全裸，僅穿一條內褲來開門，陳女則一絲不掛、全身赤裸躲在棉被當中，但現場並沒有採集到保險套及體液，檢察官認定通姦罪不起訴，鄭女仍告2人侵害配偶權，讓她終日以淚洗面、精神受極大痛苦，求償100萬元。

而盧男則辯稱，原本夫妻室共同在加拿大管理父母開設的豬腳名店「安可盧」，自從兒子出生之後，因子女養育問題與妻子有多起爭執，且妻子拒絕他與前妻所生的女兒往來，造成他無法享受天倫之樂，感情已有破綻；且108年2月期間，在未告知自己的狀況下將兒子帶回台灣，更確信婚姻已無挽回的餘地，才聽從當地律師建議先行分居，以利在加拿大符合離婚要件。

小三陳女則表示，因自己需要找尋租屋，透過LINE群聯繫上盧男，期間2人曾共同受邀參加朋友的聚會外，並沒有太多交集，回台灣後雖對他有好感，但也沒有與他同居。而被拍到十指緊扣是因為自己膝蓋曾受傷會痠痛，盧男出於關心才攙扶她下樓梯；赤裸在屋內則是因為前一晚她來借住，雙方並沒有共枕，也沒有通姦，侵害到鄭女配偶權。

法官認為，從盧男僅穿內褲、陳女全身赤裸，就可見雙方有逾越朋友的不正常往來，已漠視配偶權，但審酌盧男回台後市在安可蘆餐廳幫忙，月薪3萬元，，陳女擔任美容顧問月薪也約3萬，100萬元求償對2人過高，因此判2人連帶賠償25萬元，全案仍可上訴。

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