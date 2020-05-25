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總統府帥哥特勤搞大小三肚子　正宮懷孕8周氣到流產！求償百萬結果出爐

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲已婚張男劈腿二女，陳女直到懷孕8周才知當了小三，孟姓正宮更氣到懷孕8周流產，氣得對2人提告。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫123RF）

記者羅志華／台北報導

已婚張姓軍人於2016年任總統府特勤期間，與陳姓女子交往並使她懷孕，陳女直到懷孕8月時才得知張男已婚，一度氣得想輕生，在母親苦勸下才作罷；但張男的孟姓妻子，卻等到2018年、懷孕8周多申請育兒津貼時，才驚見張男已「認養1子」，得知張男外遇後更氣到流產，向張男與陳女求償100萬，北院日前判張男應賠50萬、陳女免賠。

北院審理期間，陳女表示張男的駕照、健保卡等證件都看過了，就是沒看過身分證，當時和張男到銀行辦業務，也只是簽名、沒細看資料，她根本就不知道張男已婚。

陳母更多次痛罵張男「毀女兒幸福」，表示當初看張男「帥、有禮貌」、又常來家裡過夜，原本已認定他是女婿，不料某日女兒竟說「不想活了」，才知道張男隱瞞已婚身分，怒嗆「要是我知道張男已婚，絕不會讓2人交往，誰會想讓小孩出生沒爸爸」。

張男則表示在2014、2015年間，他就已將社群上的頭貼換成婚紗照，且與陳女去銀行辦業務出具身分證時，陳女也都能知道他已婚，表明願跟陳女一起賠這100萬。

法官認為，就算張男有換上婚紗照，也不代表陳女會知道他已婚，且提告的孟妻也沒提出足夠的證據，證明陳女知道張男已婚，判她免賠，至於劈腿的張男則應賠孟妻50萬。

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