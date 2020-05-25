　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳時中要來了！遊墾丁後「下一站去台南」　其他縣市暫沒收到邀約

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中央流行疫情指揮中心記者會移師墾丁，指揮官陳時中吃生魚片。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，日前將防疫記者會移師墾丁，宣導防疫樂活行。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周末帶頭到墾丁宣傳「防疫樂活行」，所到之處人潮擠爆，儼然成為「振興經濟」的最佳代言人，外界也關心下一站將去哪。對此，陳時中表示，台南市黃市長有積極邀約，打了幾次電話，不過還沒確定計畫，至於其他縣市倒是沒有接到什麼邀約。

民進黨立委陳亭妃25日在臉書表預告，陳時中近期會到台南推廣防疫新措施，屆時會帶著阿中部長品嘗台南美食。對此，陳時中今在指揮中心記者會中回應，台南市黃市長有積極邀約，也打了幾次電話給莊副（莊人祥），但目前還沒有完整的規劃。至於雙北或高雄是否也有邀約？他表示，其他縣市倒是沒有接到什麼邀約。

請繼續往下閱讀...

陳亭妃指出，陳時中部長已經答應，近期將在狀況許可之下前往台南！自己也迫不及待要帶阿中部長去台南四處走走看看。

陳亭妃說，除了帶陳時中享受台南獨特的人文風情、品嚐道地的巷弄美食之外，想讓部長感受咱台南人的熱情，並親自向所有的防疫英雄們致謝！而台南人將誠摯歡迎部長及所有台灣防疫英雄的前來！

網友看到貼文後留言熱烈歡迎陳時中，「各縣市應該都會邀請 防疫五月天去吧！」、「赤坎樓老街很多在地美食小吃店讚！」、「 補補幾個月來的辛勞，阿中沒胖兩公斤不能離開喔」、「那可能要請啊中部長來一個星期喔～」。

也有不少網友熱心推薦景點跟美食，「帶阿中部長搭船遊四草綠色隧道」、「早餐牛肉湯，午餐鱔魚炒麵晚餐，晚餐虱目魚全餐伴手禮 台南麻油膨餅」、「赤坎樓老街很多在地美食小吃店讚！」、「安平（周式蝦捲）」、「阿堂鹹粥」、「金華路淸珍鴨肉羹」。

ET快訊
振興券「紙本面額」100元起跳　數位支付用法出爐
陳時中宣布好消息！「居家隔離」個案歸零　剩18人住院
快訊／連續4+0「43天零本土」　新冠肺炎維持441例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

憂患者隔離身心壓力...要改「二採陰」出院？張上淳曝討論結果！

救命錢來了！6億紓困金15:30第5次撥款　6縣市「新北拿2.4億」

「連丟水球也可以」畢旅、畢典可如常辦理！陳時中：支持教育部規畫

陳時中要來了！遊墾丁後「下一站去台南」　其他縣市暫沒收到邀約

身材嬌小如幼童！　19歲罕病女不能買「兒童口罩」崩潰：我連搭公車權利都沒

「看新聞才知道張洪量是堂弟」　張上淳曝：我們是祖父級才有關係

身障者採檢、隔離遇難遞陳情書求助！陳時中給「4點承諾」：將進行相關處理

新冠疫情後...衛福部再提「國家防疫基金」　陳時中曝「2大需求」

胡椒粉倒不出來！真相太驚悚...他陰影重「我在飯上拍了好幾下」　網毛炸了

全國舊振南盃漢餅新星選拔大賽　中華醫大愛戀三部曲奪冠

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

「大瑜治水」爽不到2天　高雄英明路接口驚見1米寬坑洞

「安心旅遊」國旅補助要來了！　自由行每房1千、遊樂園免費玩

伊能靜參加選秀「4天瘦4斤」操到哭　秦昊心疼「跳爛點讓節目逼妳退賽」

Ella陳嘉樺暖唱《晚安歌》淚崩　「謝謝你很努力，謝謝自己沒放棄...」

憂患者隔離身心壓力...要改「二採陰」出院？張上淳曝討論結果！

救命錢來了！6億紓困金15:30第5次撥款　6縣市「新北拿2.4億」

「連丟水球也可以」畢旅、畢典可如常辦理！陳時中：支持教育部規畫

陳時中要來了！遊墾丁後「下一站去台南」　其他縣市暫沒收到邀約

身材嬌小如幼童！　19歲罕病女不能買「兒童口罩」崩潰：我連搭公車權利都沒

「看新聞才知道張洪量是堂弟」　張上淳曝：我們是祖父級才有關係

身障者採檢、隔離遇難遞陳情書求助！陳時中給「4點承諾」：將進行相關處理

新冠疫情後...衛福部再提「國家防疫基金」　陳時中曝「2大需求」

胡椒粉倒不出來！真相太驚悚...他陰影重「我在飯上拍了好幾下」　網毛炸了

全國舊振南盃漢餅新星選拔大賽　中華醫大愛戀三部曲奪冠

憂患者隔離身心壓力...要改「二採陰」出院？張上淳曝討論結果！

7幼幼瘋狂找爸媽！哈士奇累到「躲沙發逃難」　網笑：年輕人太衝動

基隆警騎車「未戴安全帽+闖紅燈」…目擊者PO網：看了好苦！所長曝背後原因

買新屋裝潢…管委會加收「保證金+清潔費」！　網曝：我之前付了10萬

市中心找不到百坪辦公室　企業全往內湖一路段擠

救命錢來了！6億紓困金15:30第5次撥款　6縣市「新北拿2.4億」

背叛8年女友偷吃3港姐「極樂車震」被拍！　《唐伯虎》男星引退15年慘況曝光

直擊／誠品新24小時書店大公開　書店、音樂館、市集有吃有玩不無聊

巴恩斯至今不領勇士冠軍戒指　自認沒貢獻不想白拿

屏東翁路倒拒就醫「我可以走回去」　警堅持護送返家

又要買彩券了！一句話撩妹子　沒有閃光GET還被回：祝中獎

生活熱門新聞

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

台北哪最鄉下？網曝解答：40年沒變

快訊／06：31規模5.2地震！　最大震度4級

北車大廳突拉封鎖線　淨空告示曝光

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐！

粽子包什麼料最討厭？「這2種」鄉民全噓爆

鋒面雨彈又要開炸！下波有雨時間曝

今午後防大雨！周二起滯留鋒再襲全台4天注意劇烈天氣

Uber小隻馬外送女照瘋傳　網驚：是真的

「安心旅遊」國旅補助　每房補助1千

陳時中挺墾丁！　業者曝最火大的事：想到怎麼能不生氣

更多熱門

相關新聞

衛福部再提「國家防疫基金」　陳時中曝「2大需求」

衛福部再提「國家防疫基金」　陳時中曝「2大需求」

新冠肺炎肆虐全球，台灣也從過年抗疫至今，近日衛福部再提出設置「國家防疫基金」想法。中央流行疫情指揮中心今（25）日也透露，防疫基金主要是針對兩部分，第一是緊急應變，第二則是提前準備未來可能發生的流行傳染病。

精神科病房探視放寬！　預約實名制、每位病人1天限1組訪客

精神科病房探視放寬！　預約實名制、每位病人1天限1組訪客

國內居家隔離個案歸零　剩18人住院

國內居家隔離個案歸零　剩18人住院

快訊／連43天零本土　新冠維持441例

快訊／連43天零本土　新冠維持441例

立委爆防疫新生活下一站「台南」　指揮中心14時說明

立委爆防疫新生活下一站「台南」　指揮中心14時說明

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

威力彩頭獎破5億！3生肖財運最旺

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

鄰座男客運解她內衣釦　一旁男友睡翻

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

台北哪最鄉下？網曝解答：40年沒變

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

快訊／06：31規模5.2地震！　最大震度4級

更多

最夯影音

更多
成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了
Lisa合作長髮劉雨昕《I

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面