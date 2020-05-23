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科技戰升級！　美將33家中國企業及機構列入實體黑名單

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▲網路，封鎖網路。（圖／視覺中國CFP）

▲美國加碼對中國企業的科技封鎖，以確保國家安全。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

美國商務部在當地時間22日宣布，因為違反人權與涉及中共解放軍採購，可能危害美國國安，因此將33家中資企業及機構列入「實體清單」，其中包括奇虎360、東方網力、北京計算機科學研究中心、烽火科技等均入列。

美國商務部表示，這些公司被列入該實體清單後，將禁止這些公司和組織在沒有得到美國政府批准的情況下，使用美國技術。同時，他們也將無法與美國企業往來交易，這被視為美中貿易爭端中的「科技戰」進一步升級。

從名單上來看，包括多家涉及資安、AI人臉辨識、大數據等高科技領域的中資企業及機構，包括中國大陸資安巨頭奇虎360，受到軟銀投資、布局AI機器人領域的達闥科技，以及從事人臉識別技術的東方網力，另外還有雲從科技、烽火科技、哈爾濱工程大學、哈爾濱工業大學、北京計算機科學研究中心、深網視界、中國公安部鑑識中心，甚至是網易旗下的網易考拉等。

美國商務部解釋，上述33家公司及機構中，有9家涉及參與中共政權對新疆維吾爾族的迫害、高科技監控等違反及侵犯人權的行為；另外 24個涵蓋有中共政府的下屬組織、企業等，被指控為解放軍採購軍用物資，因此被例入黑名單。

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