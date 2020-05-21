駭客入侵總統府資安疑雲多　高思博：外洩訊息屬實證明派系運作發威

▲總統府傳出遭到駭客入侵而導致訊息外洩之事，真相仍未大白，前立委高思博分析認為，無論是否有無駭客，都顯示民進黨的派系運作依然明顯影響執政。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

總統府傳出遭到駭客入侵而導致訊息外洩之事，真相仍未大白，蔡英文總統第二任就職隨即登場，國民黨中常委、前立委高思博分析認為，無論是否有無駭客，都顯示民進黨的派系運作依然明顯影響執政。

高思博在臉書直播中，細述總統府訊息外洩的各項內容，認定都是幕僚之間對於人事運作意見，時間從去年民進黨總統初選至520人事布局，橫跨１年多，內容並未涉及國安或國家機密，堪稱是政治宮廷八卦外洩，各界應該無須過多的緊張。

高思博舉例，其中訊息指稱嫌棄李永得太老，事實上新內閣名單，李永得果真出任文化部長，又如內政部長徐國勇檢舉警政署長陳家興，幕僚認為未來要處理，資政李遠哲是否續聘的共識是尊重就好，還有NCC委員人選的議論；這些討論更顯示確有可能存在，並非總統府日前宣稱是駭客造假資料，然而駭客通常個案重點曝光，依理無須大費周章，耗時費力去造假資料，內鬼洩漏的可能性應該更高。

總統府沒透過調查局追查「駭客」，高思博解讀認為若揪出內鬼，政治效應或許難以承受，而選擇向刑事局報案調查，就是有意避開尷尬的局面。再者，無論是駭客或內鬼在搗蛋，外界迄今無法理解的是：為何無人負責呢？高思博認為至少須追究總統府秘書長的責任，然而陳菊已高升擔任監察院長，所以總統府有意凍結此案，顯示出民進黨執政仍採取派系運作的模式，展現出政治任務貫徹的程度，確實強悍，身為國民黨中常委的高思博感嘆這方面比國民黨厲害！

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