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網路上被霸凌「保單可彌補損失」！和泰產險推出全台首張個人資安險

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▲單身男，獨居男，宅，宅男，肥宅，臭宅，單身狗，黃金單身漢，單身漢，吃東西，痴肥，魯，魯蛇。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲網路霸凌時常發生，導致部分網友情緒不穩。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

網路世代人人都有網路身分，虛擬世界與現實生活的界線漸漸模糊，「個資暴露」危害事件也頻傳。為響應金管會推廣資安政策，和泰產險也推出全台首張「個人資訊安全防護保障綜合保險」，協助民眾加強資安防線。

和泰產險表示，民眾生活忙碌，因此常利用網路平台、App拓展交友圈，卻有不少不肖份子、非法團體藉由虛擬帳號對用戶進行詐騙或冒用，利用人性弱點布局「網路仙人跳」進行騙財騙色，民眾在使用平台不得不防。

有鑑於此，和泰產險推出「個人資訊安全防護保障綜合保險」，內容包含社交詐騙財務損失給付，讓民眾遇到相關詐騙事件時透過保險保障減少損失。

此外，「鍵盤殺人」造成心理創傷，使當事人付出就醫或搬遷費用，甚至導致生命逝去，讓網路霸凌社會議題也浮出檯面，和泰產險「個人資訊安全防護保障綜合保險」的網路霸凌費用損失，也可提供保戶因網路霸凌事件所產生後續應變費用的保障。

▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲針對網路霸凌，產險業者推出「個人資訊安全防護保障綜合保險」彌補霸凌傷害。（圖／pakutaso）

另針對企業部分，和泰產險為提供企業主完整的資安防護責任保障，特與Delta Insurance Singapore Private Limited合作開發「和泰產物資安防護責任保險」，在理賠方面提供專業即時的服務，包含資料鑑識專家、法律諮詢顧問、公關顧問等危機處理因應，讓客戶無後顧之憂。

和泰產險表示，一旦發生資安事件，造成的影響及損失都可能來得更嚴重，因此更應好好利用保險作為網路風險管理的工具。這張保單不僅讓中小型企業可在合理的預算內獲得較完善的保障，更可利用免費的「風險管理諮詢」進一步提升自己的風險防護。

例如，因資安事件導致的網路營運中斷造成營業收入損失與因應恢復正常營運所產生的額外費用、或因違反支付卡產業資料安全標準（PCI DSS）造成的損失、又或因網路勒索威脅而需支付的款項或費用，也能獲得補償。

該保險也能提供給付企業主因應此類事件額外產生的費用，如法律諮詢費、資料鑑識費、資料、軟體或設備復原費用、公關費用等。此外，當企業發生資安事件時，可能對第三人有依法應負的賠償責任，也可透過保單減輕企業的費用負擔。

▲網路，駭客，資安，資訊安全，程式碼，程式，木馬。（圖／pakutaso）

▲企業要準備完整的資安防護。（圖／pakutaso）

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