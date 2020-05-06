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抽查新北KTV、小吃店消防安全「2成不合格」　1日開出5張限期改善單

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▲▼新北市消防局第三救護大隊抽查KTV、小吃店的消防安全。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新北市消防局第三救護大隊抽查KTV、小吃店的消防安全。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

記者陳豐德／新北報導

錢櫃火警6死，引發社會對歌唱場所消防安全的重視，新北市消防局為強化視聽歌唱場所安全，第三救災救護大隊5日傍晚率三重安檢小組成員，前往三重、蘆洲、淡水各KTV及小吃店，抽查25家各項消防安全設備、檢修申報、防火管理及防焰物品之情形，共計開出5張限期改善單，將持續追蹤列管至改善為止。

其中由大隊長黃弟勝率隊前往抽查的「大來家演歌小吃店」，位於複合用途建築物，建築物內有餐廳、視聽歌唱、旅館、指壓按摩等用途之場所，出入人口複雜。經抽查結果發現店內新增設隔間，導致消防設備自動撒水設備放射障礙不符規定；以及防火管理業務因場所員工異動，未主動重新提報消防防護計畫書送消防機關備查；防焰物品廁所新設門簾非使用防焰物品不符合規定等。

▲▼新北市消防局第三救護大隊抽查KTV、小吃店的消防安全。（圖／記者陳豐德翻攝）

此外，小吃店現場還發現建築物各樓層後方安全梯皆堆積大量雜物堵塞，且1樓安全門上鎖情形，嚴重影響逃生動線，3樓梯間擅自變更隔間且占用梯間逃生通道，有違反建築法第七十七條第一項規定之虞，將立即查報移請相關單位卓處。

消防局第三救災救護大隊表示，新北市政府消防局已訂定「新北市視聽歌唱場所強化消防安全檢查專案計畫」，第三大隊轄內共計194家視聽歌唱場所，為維護公共安全確保消費者權益，除針對消防安全設備檢查外，另針對大樓建築物避難逃生動線進行檢視，疑似不符規定者將移請相關單位進行裁處。以維護公共安全並確保市民生命財產安全。

▲▼新北市消防局第三救護大隊抽查KTV、小吃店的消防安全。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北市消防局第三救護大隊抽查KTV、小吃店的消防安全。（圖／記者陳豐德翻攝）

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