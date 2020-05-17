國中會考落幕　專家估考生想上建中、北一女至少得考33.8分

▲國中會考結束，專家認為基北區考生想上建中、北一女，至少要考33.8分。（圖／記者許展溢攝）

文／中央社記者梁珮綺

國中教育會考落幕，今年為防範武漢肺炎，未考英聽。私立康橋國際學校課程總監卓意翔分析，無論是否考英聽，前端考生都不太受影響，要上前四志願者，測驗題至少要拿30分。

卓意翔認為，109年國中教育會考已逐年穩定，分數差異不大，建議考生對答案後，可參考去年答題數轉換成的分數及各校錄取標準，大約可知道落點。他說，雖然今年英聽因防疫緣故不考，但對前端孩子而言，影響不大，主要影響在於中後半段的考生，有些孩子可藉由閱讀測驗讓成績提升到B，換句話說，得到C的孩子會減少。

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他也初估今年落點，表示前四志願差異不大，測驗題至少要拿到30分，要上建中、北一女，作文若能拿到5級分比較安全，因此33.8分是基本；師大附中約32.8分。卓意翔表示，第三志願起，作文成績比較不會過於激烈，中山女高與成功高中測驗題至少要31分、松山高中要30分。

他推估，市立大同高中測驗題至少29分、政大附中約28分。而指標性社區高中如中崙、大直、麗山、板橋高中，差不多落在28分上下；成淵、百零、內湖、中正 、南湖、景美、明倫約22至27分左右；永春、和平約20至26分區間。

卓意翔認為，對社區高中而言，交通便捷性高過於各校辦學特色，尤其108課綱實施後，有些程度不錯的孩子會選擇留在社區高中，屆時大學時可採繁星推薦。

他舉例，師大附中早年入學門檻約33.8分左右，現在都是32.8分，「不要小看這1分，這1分約有100、200名學生，往社區高中跑」。至於台北市公立高職，卓意翔說，大安高中熱門科系如電機等，測驗題仍要拿到25分以上，北士商、松山工農等校部分科系16、17分就可錄取，較偏遠的高職約 11分。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，今年會考有多項防疫措施，包括考生全程戴口罩，進考場需量測體溫，禁止家屬陪考等。由於試場需保持通風，同時開冷氣及開窗，室內播音易受干擾，今年會考為避免影響測驗公平性，英語聽力測驗暫停施測，因此原本要考到中午12時30分，改為11時30分就結束，考生可以提早1小時解脫。

原本會考英語科成績包含閱讀測驗80%、英聽20%，取消英聽後，英語科只考閱讀測驗並以此計算成績，題數維持40題至45題。