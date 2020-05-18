男考生會考沒戴口罩　新北初審曝「拉下未遮住口鼻」真相

▲國中會考。（圖／教育部提供）



記者許展溢／台北報導

109年國中會昨天順利結束，全國試務會前2天記者會都提到，一名新北市清水高中男考生，在數學、國文、寫作測驗、自然及英文閱讀應試時，沒戴口罩被登記重大違規，5科恐全零分。新北市教育局今（18日）表示，已將發生事實進行釐清完成初審，學生是「拉下口罩未遮住口鼻」。

國教署副署長許麗娟在昨天記者會提到該生2天會考不戴口罩，但外界認為若全部科目都不計分太嚴重。許麗娟回應，學生應試有相關規定和規則，現場違規部分是監試人員登入的情形，後續會怎麼處理，都還是要經今天各考區討論決議，最後再經全國試務會確認，一定會注意到考生權益。

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▲新北教育局回應，該生只是「未戴妥」。（圖／教育部提供）



由於國教署2天都提到現場監視人員登記違規狀態是學生「蓄意惡搞」、「不戴口罩還趴睡」。新北教育局則回應「新北考區試務會確認是沒戴妥」，今召開試務工作協調會議，針對考生違規事項進行討論，考區試務會已將發生事實進行釐清完成初審，釐清後是「拉下口罩未遮住口鼻」，經監試人員勸導多次後，還是未戴妥，才由監試人員依當場實際情況予以記錄。

原本預計該生5科恐怕都拿零分，若情節不嚴重，預計被扣分處理。新北市教育局強調，此案依據全國試務會試務工作標準作業手冊之違規處理程序，為求慎重，並避免全國處置有不一致情形，故將會進一步提全國試務會討論複審決議。

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