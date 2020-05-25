上千條黑魚「跳上岸」狂彈！村民瘋傳大地震前兆　官方調查結果出爐

▲上千條黑魚「跳上岸」狂彈！村民瘋傳大地震前兆。（圖／翻攝微信）



記者許力方／綜合報導

廣東潮州市驚傳上千條魚群「跳上岸」的奇觀，黑色滑溜的魚身在陸地彈來彈去，不僅讓居民驚呼連連，網友也懷疑可能是大地震的前兆，當局不敢大意，緊急出動應急管理局、地震局等人員調查，結果報告顯示，該區域暫沒有小地震紀錄，疑似因天氣炎熱、池水水池太差導致，初步排除震前宏觀異常。

潮州市應籍管理局21日發布聲明，指出19日下午，微信朋友圈流傳潮安區彩塘鎮華美管區池塘里的「魚群大量跳上岸」影片，管理局獲報後立即行動，指派潮安區地震局前往事發地點了解，並實地調查，另外也向省地震局反映，調閱近期區域監測數據是否有異常。

▲官方調查結果出爐。（圖／翻攝潮州市應急管理局）



經調查，影片拍攝於18日下午，地點位於潮安區東鳳鎮龍甲村。管理局和地震台20日上午會同潮安區地震局、東鳳鎮政府人員前往龍甲村實地查看，依照村書記和村民的描述，原來該池塘為「死水池」，水質較差，池裡多是野生「巴毛魚」（學名攀鱸，又叫過山鯽）。

事發當天中午一場雷陣雨後，池塘裡的魚因天氣、環境原因成群跳上岸，剛好被村民發現，並拍成影片上傳到微信。當局現場查勘時，池塘的魚沒有再跳上岸，池裡也沒有氣泡連續冒泡，周圍其他家禽也沒有異常；另經地震台核對，近日區域內沒有小震紀錄。

市應急管理局調查報告顯示，經核實，認為魚群跳上岸主因天氣炎熱、池水水質差所導致，排除震前宏觀異常。

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