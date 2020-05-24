影／80人被捕！反國安法示威「速龍小隊出動」…有人心口被胡椒彈球打中

記者鄭思楠／綜合報導

北京主動出手制定「港版國安法」，針對分裂國家、顛覆國家政權等四類行為，引起社會極大爭議，香港有網友發起「5.24反惡歌法大遊行」遊行。據中央社報導，警方今天派出2000名警力嚴陣以待，當中包括3個應變大隊和速龍小隊。及至下午4時40分左右，警已經拘逾80名示威者。

綜合港媒報導，有網友發起今日（24日）在灣仔、銅鑼灣一帶遊行抗議。遊行開始不久，大批市民已佔據馬路，隨即爆發警民衝突，隨後警方施放多枚催淚彈，裝甲車、水炮車也紛紛上陣。

警方隨後在Facebook表示，下午約2時半，銅鑼灣有大批「暴徒」爬越馬路圍欄，闖入告打士道行車線以雜物堵路，完全罔顧現場道路使用者的安全。警方立即到場阻止，大批暴徒逃至鴻興道附近，終被制伏拘捕。

16點12分，在灣仔柯布連道，有港民心口被胡椒彈球打中，留有紅印，需要急救員為其救治。現場人士指，大批警員登上警車離開時，突然發射數發胡椒彈球。現場所見，地下至少遺下兩粒胡椒彈。

▲香港524遊行現場。（圖／翻攝AP直播畫面）

此前，中共十三屆全國人大三次會議週五審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，會議結束後，包含特首港澳辦、中聯辦、特首林鄭月娥等人均就法案表示全力支持。

「港版國安法」重點針對四類行為，分別為分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務，並將會透過放入《基本法》附件三在香港實施。

針對「港版國安法」，中國國務委員兼外交部長王毅24日回應，港獨組織和本土激進分離勢力日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，外部勢力深度非法干預香港事務，「這些都對中國的國家安全造成了嚴重危害，也對香港保持繁榮穩定、推進一國兩制構成了巨大威脅，所以，建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制刻不容緩，勢在必行。」