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美航母「雷根號」重返大海　數十架F/A-18大黃蜂戰機排滿秀肌肉

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▲▼航母雷根號日前重返印太地區，新聞稿中秀出甲板上停了數十架「大黃蜂」的照片，大展軍事實力。（圖／美國第七艦隊新聞稿）

▲航母雷根號日前重返印太地區，新聞稿中秀出甲板上停了數十架「大黃蜂」的照片，大展軍事實力。（圖／美國第七艦隊新聞稿）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國航空母艦「雷根號」（CVN 76）21日自日本橫須賀基地出海，填補美軍航艦在西太平洋部署的空缺。其所隸屬的第七艦隊聲明強調，美國支持自由開放的印太地區，還展示了雷根號艦載機排滿航母甲板的照片，向外界展示美軍在西太平洋的軍事實力。

根據美國第七艦隊新聞稿表示，「雷根號」和「海軍第五艦載機聯隊」一同代表了航艦打擊群保持嚇阻、展現實力、決勝海上的能力基石。

雷根號艦長漢尼芬上校表示，「作為我們同名口號的證明，雷根號的船員們一次又一次證實了無論我們面對何種挑戰，都能被順利解決。秉持著這個座右銘，我們會提前完成港口維護工作，為海軍的衛生保護及戰備狀態做出貢獻，並繼續擔任美國的守望先鋒。」

▲▼ 美國雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）。（圖／達志影像／美聯社，資料照片）

新聞稿中也附上雷根號停泊於海上，航母甲板排滿數十架F/A-18「大黃蜂」戰鬥機的照片，顯見美軍壓倒性的軍事實力。新聞稿指出，除了載有第五艦載機聯隊外，雷根號裝載了1000多噸的軍械，使該艦在水線的位置降低了12.7公分，還有5000多名官兵及60多架飛機，能因應全天候的海上行動。

新聞稿中說，雷根號航艦打擊群被部署到美國第七艦隊，是為了支持自由開放的印太地區。美國第七艦隊是全世界船艦數量最多的艦隊，在其他35個盟國與合作夥伴幫助下，美國海軍已在印太地區航行了70多年，提供可靠、隨時可用的軍隊以維護和平、防止衝突。

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