台東香油錢大盜落網！警民地毯式搜索　鐵鏈鎖機車讓他跑不了

記者楊鈞典／台東報導

日前台東地區出現多起竊盜香油事件，23日清晨4點50分台東警分局富岡派出所警員至利吉土地公廟執行防竊巡邏勤務時，赫然發現廟內功德箱遭破壞且為剛遭竊跡象，並在附近搜尋發現機車研判竊嫌仍在附近，隨即將該機車以鐵鏈鎖住防止逃跑，同時通知利吉巡守隊及利吉村民幫忙，經過警民合作3小時地毯式搜索終查獲該名竊嫌，確認是專偷香油錢的邱姓通緝犯，立即逮捕依法偵辦。

▲台東多起宮廟功德箱遭破壞，23日香油錢大盜現蹤，警民合作逮捕竊嫌。（圖／記者楊鈞典翻攝）

據了解，台東地區5月初發生幾起寺廟香油錢遭竊盜案件，經民眾在臉書社團「台東大小事(109年)」PO文後，引發社區居民高度關注，警方依其犯案方式、時間、地點研判這幾件宮廟功德箱竊案為同一人所為，且邱嫌已於4月27日遭台東地方法院通緝，由於竊嫌行蹤不定，經常變換所使用之交通工具查緝不易，經各派出所加強深夜時段防竊巡邏勤務。終在邱嫌於23日清晨4點50分竊取利吉土地公廟時，被富岡所員警與利吉巡守隊及村民們活逮。

台東警分局表示，此次可以順利查獲香油錢竊盜嫌犯，歸功分局各單位緊密聯繫，以掌握竊嫌最新動態後調整相關勤務作為，亦感謝利吉巡守隊及村民發揮「民力無窮」的效能，終將竊嫌繩之以法。再次呼籲宮廟應每日清點香油錢，置於安全處所存放或存入金融機構，以免成為宵小覬覦的目標。

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