美近10萬人染疫亡　「近代史上首次」《紐時》周日頭版滿是死者名單

記者陳宛貞/綜合外電報導

新冠病毒(COVID-19)重創美國,造成165萬人染疫,奪走9.7萬條性命。將於當地時間24日出刊的《紐約時報》周日頭版不見平常的報導或照片,取而代之的是一份長長的死者名單,強調每個生命的獨特性,「他們不只是清單上的名字。他們就是我們。」

眼看新冠肺炎死亡人數接近10萬,《紐約時報》編輯此前便思考著該如何莊嚴地記錄此事,希望能同時傳達損失有多麼龐大,以及這些生命的多樣性。

該報員工幾個月來積極報導疫情消息,近來也都意識到,「無論是我們,還是一般的讀者,都對這些數字感到疲倦。」助理編輯蘭登(Simone Landon)指出,在一張紙上畫上10萬個點或火柴人「不能告訴你這些人是誰、過著什麼樣的生活、對國家意味著什麼」。

蘭登想到,可以從全國大大小小的報紙上收集每名死者的訃聞,從中挑出較為生動的段落,在研究人員、一組編輯及應屆畢業的學生記者幫助下,收集描述每名死者的一句話,例如「有著『最神奇的耳朵』的81歲指揮家」、「以製作精緻的別針及胸花聞名的63歲婦女」等等。

