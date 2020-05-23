《ETtoday》說明

近日劉郁葶小姐PO文提出，《ETtoday》有同仁在去年大量參考她在《換日線》的文章，未經授權就予以改寫。《ETtoday》新聞部調查事件原委及後續處理說明如下：

本案於2019年7月，娛樂中心同事改寫《換日線》之「我試過離開，到頭來還是捨不得 從維大力廣告到相聲演員，他在台灣一待 30 年！」文章，撰寫同事接到原作者劉郁葶小姐反映改寫未經授權，於是回報中心主管後，這位主管便逕自代為回覆劉小姐。

在向劉小姐說明的過程中，出發點是想為同事未取得授權卻改寫一事溝通、道歉，但卻出現誤謬言詞，不僅讓原撰稿當事人劉郁葶小姐感到不快、也讓原刊登方《換日線》困擾。

直至劉小姐在2020年5月20日PO文之後，《ETtoday》新聞部才得知此事。

5月20日當天晚上，新聞部立即與撰稿者劉郁葶小姐連絡且表達歉意，劉小姐接受我們的道歉，也叮囑「希望大家能重視『內容價值』這件事，也盼望媒體的生態圈能有所改善。期盼貴公司能因此重視此事。」 對此，我們相當感謝，也會以此做為內部教育的教案。

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另外，我們也在5月22日前往《換日線》向張翔一總監親自說明並致歉，感謝張總監的諒解與提醒。

《ETtoday》內部對員工的公告，經常以不同案例提醒所有同事，必須尊重版權、詢求授權，不斷要求每位員工要了解著作權的重要性。為了確實讓所有同仁具備足夠的法律意識，我們在內部社團「置頂」的貼文，長年都是「尊重著作權」的相關規範，辦公室內甚至還張貼相關判決報導。

對於這次事件，公司內部會重新建立更嚴格的規範，並對相關人員的疏失也予以處份。謝謝原撰稿者劉郁葶的體諒、《換日線》給予的提醒，《ETtoday》會虛心檢討、嚴格管理。