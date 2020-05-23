揪團「國中生交配派對」摩鐵大戰　458人表達意願！台中警埋伏…結局傻眼

▲有人在臉書PO號召國中生參加交配派對，引發警方注意。（圖／翻自臉書）

記者鄧木卿／台中報導

網傳「第二屆台北COSPLAY國中生交配派對」23、24日將在台中一家精品汽車旅館開趴，參加者必須自備COSPLAY服裝，男生需繳2萬元入場費，女生免費，吸引458人表明「有興趣」。台中市警六分局上午前往臨檢，未見任何穿著COSPLAY服裝的人，旅館內3間有人入住，最大間也僅容納4人，警方為求慎重，晚上會再去一次，而業者也說不可能接受這種團體。



有人日前在臉書上張貼一張海報，內容指「第二屆台北COSPLAY國中生交配派對」，開趴地點位在台中市西屯區一家汽車旅館，時間是23日和24日兩天，參加者必須自備「鬼滅之刃或是刀劍神域COSPLAY服裝」，男生入場費2萬，女生免費，逾5百人表明「有興趣」，近3百人願意參加。

西屯派出所接獲訊息後，上午即派人前往臨檢，現場並沒有發現有任何穿著COSPLAY衣服的人，而且只有3間有人入住，最大間僅能容納4人。

警方經向業者詢問，今天並沒有接獲團體訂房電話，而以房間大小而言，也無法容納得下，業者也說不會同意辦派對，因此研判是惡作劇的假訊息，即使是假消息，還是可以依兒少法第40條規定，散布或引誘未成年犯罪等罪嫌究辦PO文者。

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