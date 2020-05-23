石門富基漁港多功能突堤碼頭23日啟用　侯友宜：迎接嶄新漁港新氣象

▲ 富基漁港位於新北市石門區富基里，坐落於北海岸風景特定區內，富基漁港船隻數量約60餘艘，主要以盛產花蟹聞名。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局於富基漁港斥資興建多功能突堤碼頭，於23日舉行啟用典禮，宣布多功能突堤碼頭正式啟用，新北市府一直以來積極投入漁港改善工程，為改善漁民作業環境，合併生態工法首創多功能突堤碼頭，使漁民朋友能夠擁有一個更安全的避風港，也提供市民朋友及遊客假日休憩好去處。

富基漁港位於新北市石門區富基里，坐落於北海岸風景特定區內，具有絕佳地理位置，並設有著名的富基漁市提供各式新鮮海產。富基漁港船隻數量約60餘艘，主要以盛產花蟹聞名。

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▲ 石門富基漁港多功能突堤碼頭23日啟用。

漁業處表示，富基漁港長期以來外泊地靜穩度不足，漁船為確保工作及安全大多停泊於內泊區，致使內泊區船位擁擠，本次新建多功能突堤碼頭除改善港區內靜穩度、增加漁船停泊數等需求，新式工法採用跨樑碼頭設置棧橋平台。

漁業處說，更加大突堤碼頭平面面積，下部基樁打設形成消波區及海洋生物休憩區，上部平台則增設遊憩座椅及植栽，可將遊客及民眾活動延伸至漁港中央打造親水遊憩空間，透過生態工法兼顧生態環境、漁作需求及遊憩空間達成三贏局面，使漁港資源能永續利用。

▲ 姊妹海鮮餐廳老闆娘江玉琴介紹「花枝孵化卵」。

侯友宜表示，新北市長達145公里的海岸線內共有28座漁港，是臺灣本島漁港最多的縣市，市府團隊針對各漁港皆用盡心思設法改善，也一直聆聽漁民的聲音。興建富基漁港多功能突堤碼頭，就是為了優化漁民朋友工作環境，更希望透過突堤碼頭興建提升漁船作業安全性，使傳統捕撈產業能永續經營。

新北市的每一處漁港各具特色，皆是靠漁民朋友及市府同仁多年來共同打拼的成果，新北市政府2020年度主打「來新北嗨漁港」，歡迎民眾朋友到富基漁港吃海鮮、吃完可以在突堤碼頭上的休憩座椅休息，吃海鮮看日落欣賞海景，好吃又好玩。

石門富基漁港經營春來姊妹海鮮餐廳老闆娘江玉琴說，感謝侯市長來富基魚市關心我們，沒想到，她靦腆向侯市長問好外，還介紹攤位各類新鮮海產，也跟侯市長一起合影。她直呼，侯市長會做事也很親切，讓她非常高興。

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