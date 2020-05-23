影／解放軍新兵手榴彈「丟到牆反彈」　爆炸前「0.1秒」被教官拉走

▲新兵投擲發生失誤，情況危急。



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸近日流傳一段手榴彈投擲失誤的影片，一名新兵在進行投擲訓練時，誤將手榴彈扔在防護牆上，導致手榴彈反彈到身旁。意外發生後，教官反應迅速，馬上將新兵往後拉，在爆炸前跳入土坑內躲藏，兩人才逃過一劫，沒有受傷。

這段影片由解放軍海軍官方於18日發布，進行訓練的是海軍航空大學的學兵大隊，一名新兵在投擲手榴彈的時候發生失誤，把本來應該扔過防護牆，丟入目標區域的手榴彈，直接砸到防護牆上，還反彈到身旁幾公尺處。

▼手榴彈沒丟過牆，落在新兵身旁。（圖／解放軍海軍）



負責指導新兵的教官發現情況不對，馬上拉著新兵往後退，帶著新兵撲倒在地，並且躲入一旁的土坑（避彈坑）內，未被隨後爆炸的手榴彈給波及，成功逃過一劫。

影片發布後在微博上引起很大關注，許多人都稱讚教官的反應迅速，但也有人發現，新兵不只手榴彈投擲失誤，躲避時也躲錯地方，「新兵一開始是趴在地上，有很大的可能被炸傷，幸好教官一把將人拉到坑內，實在太危險了！」

這並不是解放軍第一次發生手榴彈投擲失誤事件，幾年前在雲南、深圳也都發生過類似事件，新兵同樣是把手榴彈丟在身旁，但幸好教官的反應都很迅速，馬上把新兵拉到掩體內躲避。

▼解放軍多年前也曾發生類似事件。

