譚兵讀武／曾喊出「第458次嚴重警告」　中美嗆聲的背後...只因軍事力量不對等

記者曾俊豪／台北報導

新冠肺炎疫情爆發後，美國總統川普面對中國大陸，持續打「疫情牌」，使得中美間的角力，延伸到疫情上。事實上，中美雙方的宣傳戰一直以來都存在，早年中共政權剛建立時，軍事實力尚不足，因此面對美方挑釁，只能透過官媒「發聲」，甚至會計算「次數」，不時出現「第Ｎ次嚴重警告」的情形。5月22日中午12時30分，《譚兵讀武》第四集帶您回顧中美宣傳戰的過往。

國際間的角力，常常是虛虛實實，哪怕是真的動用軍事力量，有時也只是「恫嚇」。以台海為例，台灣常說對岸的軍事動作是「恫嚇威脅」，美國也會幫腔，呼籲北京當局應停止脅迫行徑；相反的，中國外交部或國防部，也很常批評美軍軍艦飛機「頻繁在南海滋事，侵犯中國主權和安全。」

▲譚兵讀武EP4將探討中美宣傳戰的過往。（圖／翻攝譚兵讀武）

事實上，早年解放軍實力有限，是以陸軍為主力的「百萬雄師過大江」，也導致解放軍的空軍初期只能在沿岸飛，無法出海太遠。

在上述背景下，老譚表示，以前的《人民日報》面對美國侵犯領海領空，會公告這是「第一百次」、「第二百次」、「第三百次」、「第四百次」警告。然而，儘管雙方「嚴重警告」的次數逼近500次，

最終仍無法阻擋中美建交。

▲中美近期軍事角力聚焦南海。（圖／翻攝譚兵讀武）

不過，英國才是第一個承認中華人民共和國政權的西方國家，中英雙方也可說是不打不相識。1949年元月，解放軍稱為淮海戰役，國軍稱為徐蚌會戰的血戰結束，無奈退守長江以南，準備隔江分治。面對解放軍的兵臨長江，國民政府也在4月1日派代表團飛到北平，與共產黨展開停火談判。

國共雙方經過多次談判，4月15日當天擬定了《國內和平協定（最後修正案）》，並訂下4月20日為最後簽字時刻。在倒數時刻，解放軍則積極準備渡江，同時發佈公告，禁止一切無關人員進入解放軍渡江時的交戰區域。得知消息後，美國在南京的多艘驅逐艦隨即駛離。

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

就在這個氣壓最低的時刻， 4月20日清晨，英國海軍遠東艦隊「紫石英號」（HMS Amethyst）突然駛入解放軍預定渡江的鎮江區域，此動作很明顯是向共軍展現軍事力量，暗示國際上仍然支持國民政府。不過，昔日海上雄兵此次卻遭滑鐵盧，紫石英號在長江上潰敗，還費好大一番功夫才逃到香港。

這段歷史，在兩岸關係發展中扮演關鍵角色，尤其隨著英國率先承認中共政權，現代世界的格局也大致底定。5月22日中午12時30分，《譚兵讀武》第四集為您解析中美的宣傳戰、英國紫石英號事件，這是一段與台灣密不可分的過往。

▲《譚兵讀武》結合軍事與歷史，充滿人文情懷。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）