　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

譚兵讀武／曾喊出「第458次嚴重警告」　中美嗆聲的背後...只因軍事力量不對等

請按讚支持ETtoday新聞雲

記者曾俊豪／台北報導

新冠肺炎疫情爆發後，美國總統川普面對中國大陸，持續打「疫情牌」，使得中美間的角力，延伸到疫情上。事實上，中美雙方的宣傳戰一直以來都存在，早年中共政權剛建立時，軍事實力尚不足，因此面對美方挑釁，只能透過官媒「發聲」，甚至會計算「次數」，不時出現「第Ｎ次嚴重警告」的情形。5月22日中午12時30分，《譚兵讀武》第四集帶您回顧中美宣傳戰的過往。 

國際間的角力，常常是虛虛實實，哪怕是真的動用軍事力量，有時也只是「恫嚇」。以台海為例，台灣常說對岸的軍事動作是「恫嚇威脅」，美國也會幫腔，呼籲北京當局應停止脅迫行徑；相反的，中國外交部或國防部，也很常批評美軍軍艦飛機「頻繁在南海滋事，侵犯中國主權和安全。」

▲▼譚兵讀武EP4將探討中美宣傳戰的過往。（圖／翻攝譚兵讀武）

▲譚兵讀武EP4將探討中美宣傳戰的過往。（圖／翻攝譚兵讀武）

事實上，早年解放軍實力有限，是以陸軍為主力的「百萬雄師過大江」，也導致解放軍的空軍初期只能在沿岸飛，無法出海太遠。

在上述背景下，老譚表示，以前的《人民日報》面對美國侵犯領海領空，會公告這是「第一百次」、「第二百次」、「第三百次」、「第四百次」警告。然而，儘管雙方「嚴重警告」的次數逼近500次，
最終仍無法阻擋中美建交。

▲▼譚兵讀武EP4將探討中美宣傳戰的過往。（圖／翻攝譚兵讀武）

▲中美近期軍事角力聚焦南海。（圖／翻攝譚兵讀武）

不過，英國才是第一個承認中華人民共和國政權的西方國家，中英雙方也可說是不打不相識。1949年元月，解放軍稱為淮海戰役，國軍稱為徐蚌會戰的血戰結束，無奈退守長江以南，準備隔江分治。面對解放軍的兵臨長江，國民政府也在4月1日派代表團飛到北平，與共產黨展開停火談判。

國共雙方經過多次談判，4月15日當天擬定了《國內和平協定（最後修正案）》，並訂下4月20日為最後簽字時刻。在倒數時刻，解放軍則積極準備渡江，同時發佈公告，禁止一切無關人員進入解放軍渡江時的交戰區域。得知消息後，美國在南京的多艘驅逐艦隨即駛離。

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

就在這個氣壓最低的時刻， 4月20日清晨，英國海軍遠東艦隊「紫石英號」（HMS Amethyst）突然駛入解放軍預定渡江的鎮江區域，此動作很明顯是向共軍展現軍事力量，暗示國際上仍然支持國民政府。不過，昔日海上雄兵此次卻遭滑鐵盧，紫石英號在長江上潰敗，還費好大一番功夫才逃到香港。

這段歷史，在兩岸關係發展中扮演關鍵角色，尤其隨著英國率先承認中共政權，現代世界的格局也大致底定。5月22日中午12時30分，《譚兵讀武》第四集為您解析中美的宣傳戰、英國紫石英號事件，這是一段與台灣密不可分的過往。

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

▲《譚兵讀武》結合軍事與歷史，充滿人文情懷。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

ET快訊
豪大雨襲台！屏東縣霧台鄉下午停班停課
每天1～2杯咖啡…肝癌風險降42%！肝臟「最愛10大養分」曝
港版國安法草案曝光！設國安機構、特首定期交報告
何如芸突發不自殺聲明「行蹤曝光」！見經紀人崩潰大哭到妝花
快訊／雨彈一波接一波！高雄鹽埕七賢三路水淹成 「漂漂河」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

76架B-52要換「608具發動機」　普惠、奇異、勞斯萊斯提案競標

譚兵讀武／曾喊出「第458次嚴重警告」　中美嗆聲的背後...只因軍事力量不對等

美航母「雷根號」離開橫須賀　赴西太平洋執行警戒任務

美售台MK-48 AT重型魚雷　陸外交部回應了

蔡英文第二任賀禮　美宣布售台1.8億美元MK-48 AT重型魚雷

印度空軍採購450架戰鬥機　陸軍事專家：性能難抗殲-11

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

吳尊想和Nei Nei.Max當朋友　「讓他們隨時有事都會跟我說」

76架B-52要換「608具發動機」　普惠、奇異、勞斯萊斯提案競標

譚兵讀武／曾喊出「第458次嚴重警告」　中美嗆聲的背後...只因軍事力量不對等

美航母「雷根號」離開橫須賀　赴西太平洋執行警戒任務

美售台MK-48 AT重型魚雷　陸外交部回應了

蔡英文第二任賀禮　美宣布售台1.8億美元MK-48 AT重型魚雷

印度空軍採購450架戰鬥機　陸軍事專家：性能難抗殲-11

會議不見韓國瑜...網譏「還在睡+喝高粱」！高市府公布照片：市長在各地勘災

機車泡水「能發動嗎」？水位高度是關鍵　搞錯就要花大錢修引擎

快訊／蘇貞昌下令警盯豪雨動態！各部會、國軍嚴陣以待

詹惟中踢館實境秀自掏腰包加碼　沈玉琳秀黑卡下賭注

不斷更新／全台停班停課一次看　10縣市發布「豪雨以上」警戒

「全家除了他都希望離婚」　兒揭雙親分居14年：僅掃墓見過一次

女童「為了找媽」受困6樓半空　小手害怕握窗台...勇男腳踩冷氣機救人

南韓檢方投入百名人力強制調查新天地教會！首次徹查全國各分支

施孝瑋／解放軍一天解決國軍？兵棋攻台超展開

轎車暴雨失控翻覆！撞上護欄側滑直直衝　衰尾騎士行車拍下驚悚一幕

軍武熱門新聞

雷根號離開橫須賀　赴西太平洋執行任務

陸媒520曝光兵推影片 24小時「解放台灣」

解放軍大規模登陸奪「東沙」！退役海軍中將曝台危機

印度採購450架戰機　專家：難與陸抗衡

譚兵讀武／中美嗆聲 曾喊出「第458次嚴重警告」

美對台軍售　陸外交部回應

76架B-52要換發動機　三大公司競標

總統蔡英文第二任賀禮　美國宣布售台重型魚雷

只有9國出產：重型魚雷比巡弋飛彈貴10倍

對岸媒體曝武統推演　陸委會回應

羅斯福號停關島　美怒斥：解放軍在南海騷擾9次

解放軍奪東沙的盤算　退將：會主動撤離

印度穿越邊界修設施！解放軍加強加勒萬河谷控管

快訊／美F-35A戰機驚傳降落時墜毀

更多熱門

相關新聞

天公不做美　韓國瑜不登東沙島了

天公不做美　韓國瑜不登東沙島了

6月6日罷韓投票進入倒數階段，國民黨計畫協助韓國瑜登上為高雄市轄區的東沙島，為韓拉抬聲勢，立院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍已排定考察行程。但由於近期天氣狀況不穩定，陳玉珍22日受訪表示，不會去東沙島；而她也證實，有和韓國瑜討論過上東沙島一事，但目前韓專注市政，也決定不登島。

陳玉珍28日排考察行程　韓國瑜有機會登東沙島

陳玉珍28日排考察行程　韓國瑜有機會登東沙島

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

解放軍軍演　劍指東沙？

解放軍軍演　劍指東沙？

陸媒520曝光兵推影片 24小時「解放台灣」

陸媒520曝光兵推影片 24小時「解放台灣」

關鍵字：

譚兵讀武老譚東沙島登陸演練演習登島奪島南海解放軍人民日報紫石英號李準嗆聲

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

全台縣市22日　停班停課懶人包

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

即／台中深夜3車追撞起火！他困住成焦屍慘死

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

快訊／車深夜遇淹水狂倒退　台南人：不用睡了

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面