準備步入禮堂！突發現未婚妻腹部有刀疤「生過孩子？」...她一番話兩人決裂了

▲小星的照片 。（圖／大河報）

記者蔡儀潔／綜合報導

遼寧瀋陽一對交往2年的情侶原本計劃5月結婚，但小李（化名）近日偶然發現女友小星（化名）腹部有一個刀疤，懷疑她曾經生過孩子。對此小星矢口否認，稱男友是因沒錢娶自己才這樣說。兩人由此產生隔閡，最後竟然鬧上法庭，如今徹底決裂！

據《大河報》報導，小李和小星2018年4月在網路認識，1個月後確定戀愛關係，並於半年後見了女方家長，開始同居。兩人原本打算2019年結婚，但因小李家中突發變故而延後，就在今年4月，兩人再次計劃了結婚的事情。

小李說，在這期間因為一些事情，兩人的矛盾激化了。首先是小星向小李提出10萬元（人民幣，下同）彩禮，男友表示拿不出那麼多錢，要把價值18萬元的車做彩禮，但小星要求將車過戶給她，這讓他接受不了。

其次，小李偶然發現女友肚子上有一道刀疤，「我上網查過，90%的都說是剖腹產留下的」，一開始也沒有直接問是怎麼回事，後來實在忍不住。小星告訴他是闌尾手術後的刀疤，但這個回答反而加重了他的疑問，在小李的追問下，小星解釋說是自己被車撞造成的。

小李表示，「我跟她交往後開始她告訴我她訂過親，後來又說離過婚了，還有身份證年齡比她告訴我的大5歲，這些我都可以接受。現在我就想知道這個傷是不是生孩子留下的，孩子在哪呢？」

▲民事裁定書 。（圖／大河報）

然而，小星妹妹的說法幾乎推翻小李的所有言論。她表示，姊姊的傷疤確是在車禍期間做的手術，因為比較胖，檢查發現了輸卵管堵塞，只是當年醫療技術不發達，手術傷口比較明顯；其次，姊姊的年齡是因為落戶口的時候寫大了，真實年齡和小李同歲（33歲），「我們家沒有拿到錢，他還向我姊姊要錢結婚，你說我姊能拿錢娶自己嗎？」

因為這一系列的事情，兩人越吵越烈，關係無法緩和，女方打算將自己在男方家中的物品帶走，但遭到阻攔，最後鬧到了派出所。調解之後，小星一紙訴狀將小李告上法庭，要求其支付借款1500元並支付訴訟費。在此案中女方最後撤訴，但是會繼續對男方進行起訴，用法律維權。

小李表示，和女友在一起2年了，一開始就是奔著結婚去的，對她也是有感情的，但是現在鬧到這個地步，已經很難復合。小星妹妹則說，小李到處問姊姊有沒有生過孩子，嚴重損害姊姊的尊嚴，打算用法律維權，等待法院的判決。