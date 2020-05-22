Facebook創辦人宣佈：未來有一半的員工可以永遠在家上班

▲Facebook創辦人馬克.祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Facebook創辦人馬克.祖克柏（Mark Zuckerberg）上午透過臉書直播的形式舉辦內部員工大會，會議上指出：「將採取更加謹慎的方式讓現有員工永遠的在家遠端工作。」

受到新冠疫情（COVID-19）影響，為了避免群聚感染，許多美國科技企業像是亞馬遜、微軟、Google、Facebook、Twitter，都透過在家上班、遠端會議的形式維持現有公司正常運作。不過現在Facebook有了另外的決策。

從祖克柏的直播當中確認，未來5~10年內，Facebook有一半的員工很可能都可以在家上班，不過這些措施會因為「工作績效」有些微的變化，如果員工經驗豐富、工作表現良好，就有資格永遠在家工作，當然前提是這些人需要獲得每個小組、項目負責人的許可。

針對「永久在家上班」還有一個配套措施-「工作據點」。Facebook未來計劃在亞特蘭大、達拉斯、丹佛這些偏遠地區建立辦公室，或者以工作室、不定期據點的形式，讓這些地區的工作人員可以不定時聚在一起討論事情。

對此，祖克柏進一步指出，「我只是認為，有條理的解決這個問題，不僅是向我們的員工敞開大門，更進一步幫助未來經營事業。」

截至三月，Facebook在全球擁有超過48,200名員工。祖克柏在4月份的季度財報會議上表示，Facebook計劃今年招聘10,000名產品和工程人員。當然，這次的決定也將影響未來招聘跟考核。但其實Facebook會做出這樣的決定其來有自，受到新冠疫情的「在家上班」策略影響，許多公司的基層員工都產生或大或小幅度的人事異動，為了避免人才流失，這些大型企業必須要有所作為。

而除了Facebook之外，其實Twitter、Square和Shopify 等其他科技公司也相繼宣布了永久性在家工作的相關策略。

常常看到很多人在Facebook、Instagram發表言論，提到現在的年輕人如何沈不住氣，然而身為上位者應該思考的是如何透過工作場所、員工績效制定等形式，以如何能夠讓員工以最合適的姿態，達成企業整體目標為目標，才是上策。