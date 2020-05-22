打擊詐騙和假朋友！Messenger新功能將警告用戶欺詐訊息

▲Messenger推出新功能。（圖／pixabay）

記者陳心怡／外電報導

Facebook今天早上宣布了Messenger的一項新功能，該功能會掃描帳戶中的可疑活動，利用機器學習來識別異常，假如系統偵測到異常時，Messenger會彈出一個窗口，並告知用戶該訊息可能潛在有害的。

這項新功能主要目的是檢測潛在的騙局，希望減少欺騙用戶的惡意方。像是對於未成年人，當他們收到不認識的成年人的消息時，Facebook會出面提醒。

Facebook表示，該警報是為了教育18歲以下的人，當他們與可能不認識的成年人互動時要保持謹慎，並授權他們在回應訊息之前採取行動。

如果檢測到可疑活動，則該應用程序將彈出一個聊天窗口，記錄該問題以及阻止或忽略用戶的選項。早在3月份，該系統就已經對部分Android用戶進行了有限的推廣。同時，iOS功能將在下週的某個時間推出。

長期以來，假冒一直是詐騙者的首選技巧，而Facebook則頭痛不已，有時它很難捉住偽造者，因此新功能有望幫助防止某些用戶被騙。

Facebook表示，該功能將在平台上添加端到端加密，從而繼續發揮作用，這意味著Facebook可以掃描訊息的內容以警告用戶有關欺詐的消息。

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