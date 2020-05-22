阿公店飲酒「突闖10惡煞」　無辜男右手臂挨一刀：我不認識他

▲馬姓男子在阿公店無故遭10惡煞砍殺，警方鎖定嫌犯追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子21日晚上到萬華區一家阿公店飲酒，直至22日凌晨1時許，突然衝進10多名男子，手持刀械闖進阿公店朝男子攻擊，造成男子右手臂有刀傷，警消獲報緊急送往醫院搶救，警方調查，動手的10多人中，其中有3人當晚也在店內消費，也將追查3人到案釐清案情。

警方調查，年約40歲的馬姓男子在西園路上一間阿公店喝酒，年約30歲的黃男突然率領10多名惡煞衝進店內，鎖定馬姓男子就是一陣痛毆，期間還有人掏出疑似刀械的東西攻擊，造成馬男右手臂有刀傷。

一夥人狂毆馬男後隨即逃離店外，嚇得店家趕緊報警處理，警消獲報後到場將馬男送往醫院救治，但馬男表示「並不認識這些人」，轄區警方調閱監視器後，發現黃男以及另2人當天也在該阿公店出現，不排除係因現場糾紛所導致馬男遭砍。

警方也出動鑑識人員到場採證，雖然在現場並未找到行凶的刀械，但是透過監視器鎖定黃嫌等3名嫌犯，平時都在台北市出沒，目前正全力追查當中，至於是否因互看一眼造成撂人痛毆對方，也將等黃嫌等人到案後釐清。

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