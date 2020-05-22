影／4名三陰復陽「接觸者全陰性」　張上淳：復陽者無傳染力「無須隔離」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（22）日表示，國內4名三陰復陽個案相關接觸者，經過14天居家隔離後進採檢，全數都是陰性。這也顯示，復陽個案本身無活病毒、病毒量低，評估無傳染力。也因此，專家小組討論決議，未來出現三陰復陽個案，本人無須進入醫院隔離，接觸者也不用居家隔離，都自主健康管理即可。

張上淳今（22）日於指揮中心記者會進行病例分析報告，這別針對4名三採陰性出院後又發現陽性個案進行說明。他表示，這4名個案目前有3人再次三採陰性出院，另有1人仍在時陰時陽狀態，住院隔離中。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

4人總計有8名密切接觸者，他們再次居家隔離14天，都沒有相關症狀出現；滿14天之後又再進行病毒核酸PCR採檢，結果通通都是陰性。

張上淳表示，這些已經出院偶爾測出復陽個案，身上沒有活病毒或者病毒量低，應該沒有傳染力；在南韓疾控中心追蹤200名復陽個案，相關接觸者700多人都沒有看到被傳染。

張上淳指出，昨（21）日專家小組會議討論認定三採陰出院者可以安心，不再具有傳染力，無須回醫院隔離；密切接觸者也不用再次居家隔離，都自主健康管理；除非有特殊狀況，復陽者病毒量高，則例外處理。相關建議將報指揮中心另行公布。