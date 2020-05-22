印度將打造114架國產戰鬥機　耗資超過5000億元

▲蘇-30MKI是印度空軍的主力之一。（圖／翻攝自印度空軍IG）

記者黃聖庭／綜合報導

印度空軍將自主研發中型多用途戰鬥機，總共114架編列預算170億美元（約新台幣5100億台幣）。一名高級官員透露，這架戰鬥機會由國內廠商製造，並需要大量國外技術轉移。

根據《防務新聞》(Defense News)報導，印度以「印度製造」(Make in India)經濟政策為核心，計畫自主研發戰鬥機，一名官員表示，目前正在積極進行中，但最終細節還未決定，因為還需要取決於自主製造的能力。印度空軍退休司令辛格(Daljit Singh)也表達認同，他表示，印度必須快速採取行動，以自主製造能力提升國內的高科技。

▲印度空軍疾風戰鬥機(Dassault Rafale)。（圖／翻攝自印度空軍IG）

此外，印度財政部長希塔拉曼(Nirmala Sitharaman)16日宣布，將為國內軍武採購制定特別單獨預算，以降低進口費用。國防部官員則表示，自主研發戰鬥機預算編為170億美元，並且要在三年內決定國內的廠商。

報導中指出，印度以前沒有國內國防工業製造過戰鬥機，不過目前有塔塔先進系統(Tata Advanced Systems)、阿達尼(Adani)、信實工業(Reliance Industries)，馬辛德拉(Mahindra)和巴拉特鍛造(Bharat Forge)等公司都有興趣參加計畫。

另一位印度空軍官員表示，印度空軍計劃在合同簽訂後，目標在12年內推出114架全新多用途中型戰鬥機。他補充內容要包含隱形技術、有源電子掃描陣列雷達、航空電子、電子戰系統與引擎。

