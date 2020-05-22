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「自動化核酸分析儀」進駐5離島　新冠檢體最快85分鐘出結果

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▲瑞基海洋公司捐贈新冠病毒檢測儀器提升防疫量能。（圖／食藥署提供）

▲衛福部長陳時中親赴澎湖出席捐贈儀式，圖中機器即為自動化核酸分析儀。（圖／食藥署提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

離島無核酸檢驗設施，醫院或衛生所收治新冠肺炎疑似病例，只能採檢後送台灣檢驗，一來一往曠日費時。瑞基海洋生物科技公司捐贈5台「瑞基自動化核酸分析儀」給中央流行疫情中心，優先放置於衛福部澎湖醫院等5單位，檢體送驗後，最快85分鐘就能出結果，且儀器體積小，使用上相對大型分析儀更為便利。

瑞基海洋公司生產「瑞基新型冠狀病毒(orf 1ab)檢測試劑」及「瑞基自動化核酸分析儀」，是在109年4月30日取得食藥署專案製造核准，

請繼續往下閱讀...

食藥署研減組簡任技正王博譽表示，該產品利用自動化核酸萃取及分析儀器，醫護人員採檢後只需將檢體放入儀器，即可自動得到檢測結果，無須前處理，檢測時間約85分鐘，且儀器體積較小，使用上相對大型分析儀器較為便利。

▲瑞基海洋公司捐贈新冠病毒檢測儀器提升防疫量能。（圖／食藥署提供）

▲衛福部長陳時中親赴澎湖出席捐贈儀式。

不過，王博譽也提到，由於機器較小，在使用上也有局限性，一次只能檢驗8件檢體，相較於大型儀器一次可以檢測近百件，量能相去甚遠。但離島因人口較少，也不會有這麼大的需要，只要一次收到一、兩件疑似病例，就可自行採檢。疫情結束後，也可更換核酸引子及探針，進行流感偽陽性篩檢，或者非洲豬瘟、禽流感等核酸檢驗。

澎湖醫院社工室主任許蕥顯表示，今年1月至今，澎湖縣共接獲49件新冠病毒疑似個案通報，但因為沒有檢驗設備，採檢後都要空運到疾管署昆陽實驗室採檢，現在有了機器，就能快速送驗，減少病患等待報告時間。

衛福部長陳時中今（22）日親赴澎湖出席捐贈儀式，他在致詞時提到，「瑞基自動化核酸分析儀」預計放置地點為衛福部澎湖醫院、衛福部金門醫院、連江縣立醫院、蘭嶼衛生所及綠島衛生所等5單位。另外提醒國人疫情雖然趨緩，但國人仍不可掉以輕心。衛福部將持續關注疫情發展及產業情勢，確保國內醫療器材產品量能充足，為建構防疫檢驗國家隊而努力。

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