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美麗島事件起訴檢察官過世　施明德赴告別式「伸出和解的手」

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▲▼前民進黨主席施明德。（圖／記者林銘翰攝）

▲施明德。（資料照／記者林銘翰攝）

記者黃巈禾／台北報導

施明德前助理黃惠君21日在臉書指出，當年在美麗島事件中起訴施明德的檢察官蔡籐雄過世，但施明德不計前嫌，親赴告別式「伸出和解的手」，象徵往和解的路上孤獨地走著。

黃惠君指出，傍晚接到施明德的電話，施明德說今天去參加蔡籐雄的告別式，她當下覺得熟悉，一時卻想不起來，施明德告訴她蔡藤雄是美麗島事件時起訴他的檢察官，她聽了之後嘆口氣，「我想這就是施明德，他仍然以個人的行動，孤單地往和解之路走著。」

黃惠君提到，蔡籐雄是屏東人，其母親的告別式施明德也過去了，蔡籐雄看到施明德，是打心裡頭覺得「拍謝」，
而蔡籐雄比施明德大幾個月，卻過世了，蔡籐雄兒子也知道父親是起訴施明德的檢察官，看到施明德來了，感動淚流。

黃惠君說道，和解的手豈容易伸出？因美麗島事件施明德又被判了第二個無期徒刑，最後關押十年，直到1990年才出獄，1990年真的很晚了，民進黨都成立4年了，那年她大學畢業，奔往法國，只知道追求自己的自由與未來。

黃惠君談到，以往只要去看施明德關過的監獄，回來就有好幾天無法吃飯、睡覺，心中沉澱澱的，連靈魂都被石頭綁住，那空間令人窒息、痛苦、憤怒，久久未能消去，新冠肺炎初起時，台灣情況不明，也儘量要求自己待在家 ，只要快受不了時，就會想起施明德坐牢25年，獨囚7年多的故事，也就讓自己安靜下來。

黃惠君還說，雨聲滴滴答答，歷史不是神話，是真實存在的過往，記憶或許就這樣隨著雨聲釋放，施明德心情難免翻騰，但每跨出和解的一步，痛苦就會被洗滌，不免擔心施明德80歲了，疫情期間還去擁擠的告別式會場，但施明德卻不這樣想，「即便我只是跟他聊聊天，都能感受到他為和解邁出的步伐，是那樣潤澤且溫暖人心」。

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